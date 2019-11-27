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Мы поддерживаем создание Нацсовета общественного доверия – Али Бектаев

27 Ноября 2019 13:15
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Мы поддерживаем создание Нацсовета общественного доверия – Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев выразил свое мнение по поводу создания Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы поддерживаем создание Национального совета общественного доверия. Партия «Ауыл» всегда готова внести свой вклад в работу общественно значимого органа. Мы не должны оставаться в стороне от инициатив важной структуры - Национального совета общественного доверия, решающего судьбоносные вопросы нашей страны», - сказал Али Бектаев на отчетно-выборном съезде партии «Ауыл» в Нур-Султане.

Кроме того, Али Бектаев рассказал, как укрепилась за эти годы партия «Ауыл» в части структуры.

Глава партии напомнил, что на сегодняшний день партия имеет 17 филиалов: в 14 областях и 3 городах республиканского значения - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В рядах партии состоит более 298 тысяч членов.

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Ключевые слова: Нацсовет-2019,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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