Мы поддерживаем создание Нацсовета общественного доверия – Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев выразил свое мнение по поводу создания Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы поддерживаем создание Национального совета общественного доверия. Партия «Ауыл» всегда готова внести свой вклад в работу общественно значимого органа. Мы не должны оставаться в стороне от инициатив важной структуры - Национального совета общественного доверия, решающего судьбоносные вопросы нашей страны», - сказал Али Бектаев на отчетно-выборном съезде партии «Ауыл» в Нур-Султане.

Кроме того, Али Бектаев рассказал, как укрепилась за эти годы партия «Ауыл» в части структуры.

Глава партии напомнил, что на сегодняшний день партия имеет 17 филиалов: в 14 областях и 3 городах республиканского значения - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В рядах партии состоит более 298 тысяч членов.