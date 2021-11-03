Мы открываем новые страницы истории - Арыстанбек Мухамедиулы о юбилее Золотой Орды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы высказался по поводу юбилейной даты и празднования Золотой Орды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Известно, что если каждое общество, каждая среда не будет знать свою историю, то вряд ли получится жить в светском и продвинутом обществе. Специальным Указом Президента Касым-Жомарта Токаева мы впервые отметили 750-летие Золотой Орды. До этого времени юбилей Золотой Орды нигде не отмечался. Конечно, важно не только проводить конференции, а главное, мы должны широко раскрывать и показывать свою историю», - сказал директор Национального музея журналистам в рамках научно-практической конференции «Семь граней Великой Степи: Сибирский улус и Тайбуга в истории Казахстана».

«Конечно, Золотая Орда была огромным государством. Здесь возникает вопрос, где же продолжатели, преемники? Когда было создано государство? Мы должны гордиться тем, что наши предки основали Золотую Орду. В Улытау находится мавзолей Джучи хана», - добавил Арыстанбек Мухамедиулы.

По его словам, Казахстан на данный момент находится в особом периоде, так как приближается 30-летний юбилей Независимости нашей страны.

«Мы не только отмечаем 30-летие Независимости, но и открываем новые страницы истории. Конечно, за 30 лет было сложно сразу показать многие вещи. Каждый раз, когда мы продвигаемся вперед, очень правильно, что мы широко смотрим на нашу историю. Кто же, если не мы покажем миру, что Золотая Орда была на столь процветающем уровне? Мы не должны бояться, а двигаться вперед и показывать», - сказал он.

Также спикер напомнил, что недавно в Атырау была проведена международная научно-практическая конференция «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» в рамках празднования 30-летия Независимости.