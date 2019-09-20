Мы открыты к диалогу - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- По поводу митингующих многодетных матерей высказался аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент нам поручил работать по принципу «слышащего государства». К примеру, проект «Open akimat» сегодня организовали, 2 недели назад он был организован в Есильском акимате, а через неделю пройдет в городском акимате, где будут присутствовать я и мои заместители и все службы управления. Мы открыты для народа и желаем выслушать их вопросы. По закону аким должен принимать раз в месяц, сейчас я принимаю 2 раза в неделю, чтобы ответить на вопросы граждан»,- сказал Алтай Кульгинов в городском акимате.

По его словам, вопросы поступают разные. За 3 месяца аким принял около 350 человек, не считая встречи с дольщиками на объектах.

«Самое важное – мы хотим, чтобы люди понимали, над чем мы, собственно, работаем, и что нас волнует. Нас волнуют проблемы жителей»,- отметил аким столицы.

На сегодняшний день из всех проблем актуален вопрос жилья, далее вопрос трудоустройства, подготовка к дошкольному образованию, также обеспечение школьной формой и прочее.

«При личных встречах мы стараемся помочь в рамках наших возможностей по закону. Где есть остро нуждающиеся, куда мы не можем выделить средства из бюджета, просим спонсоров. Все-таки есть добрые, социально ответственные люди.

Например, в прошлом году 1800 детей получили поддержку по программе всеобуча, а в этом году – 12 800. Мы из бюджета выделили порядка 400 млн тенге - это одежда для детей именно из малообеспеченных и многодетных семей. По акции «Дорога в школу» свыше 6 тыс. детей получили помощь за счёт спонсоров. В целом, родители были очень довольны», - сказал Алтай Кульгинов.

«Есть, к сожалению, такая категория людей, которые хотят решить проблему здесь и сейчас. Прямо дай мне жилье, или я с моста спрыгну, или что-то подобное. Это неправильно и незаконно. Поэтому мы им ещё раз объясняем: мы от вас не закрываемся, мы хотим помочь только в рамках закона. У нас 47 600 человек ждут своей очереди добросовестно. Поэтому здесь нужно работать согласованно. Мы открыты к диалогу», - заключил аким города.