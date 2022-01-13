+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мы осознаем важность качественного образования - ректор актюбинского вуза

13 Января 2022 17:00
Поделиться:
Мы осознаем важность качественного образования - ректор актюбинского вуза

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В своем выступлении в Мажилисе Парламента Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил начало новой эпохи в истории страны, которая требует совершенно новых подходов к работе, переход от количества к качеству, считает ректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова (АРУ) Лаура Карабасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ
Диплом университета Аризоны смогут получить студенты вуза СКО С 1 января зарплата педагогов увеличилась еще на 25% После алматинской трагедии никто не имеет права на ошибку – Арман Кашкинбеков

«В выступлении было уделено особое внимание вопросам образования. Ведь образование является определяющим фактором социально-экономического развития. Мы, вузы, осознаем важность предоставления качественного образования, чтобы наши выпускники могли уверенно конкурировать на рынке труда. Недавно на заседании ученого совета Жубанов Университета мы анализировали и обсуждали трудоустройство наших выпускников. При этом для нас важно не просто общее количество трудоустроенных, а то, насколько наши выпускники востребованы по специализации.

«Более того, в свете последних событий в стране мы коллективом размышляем о пересмотре содержания и подходов к преподаванию общественно-гуманитарных дисциплин, о важности интеграции обучения и воспитания и ценностях, которые мы прививаем. Коллектив Жубанов Университета поддерживает идеи Президента страны и готов реализовать важнейшие задание, озвученные в обращении «, - говорит Л. Карабасова.




Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Актюбинская область   #Образование  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с главами государств-членов ОДКБ
Диплом университета Аризоны смогут получить студенты вуза СКО
С 1 января зарплата педагогов увеличилась еще на 25%
После алматинской трагедии никто не имеет права на ошибку – Арман Кашкинбеков
Популярное
1 Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
2 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
3 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
4 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
5 Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
6 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Читайте также
Нам нужно изменить взгляд на образование - лидер НПО о выступлении Президента
Будет увеличено количество грантов для обучения в технических вузах - МОН
Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив