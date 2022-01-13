Мы осознаем важность качественного образования - ректор актюбинского вуза
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В своем выступлении в Мажилисе Парламента Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил начало новой эпохи в истории страны, которая требует совершенно новых подходов к работе, переход от количества к качеству, считает ректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова (АРУ) Лаура Карабасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В выступлении было уделено особое внимание вопросам образования. Ведь образование является определяющим фактором социально-экономического развития. Мы, вузы, осознаем важность предоставления качественного образования, чтобы наши выпускники могли уверенно конкурировать на рынке труда. Недавно на заседании ученого совета Жубанов Университета мы анализировали и обсуждали трудоустройство наших выпускников. При этом для нас важно не просто общее количество трудоустроенных, а то, насколько наши выпускники востребованы по специализации.
«Более того, в свете последних событий в стране мы коллективом размышляем о пересмотре содержания и подходов к преподаванию общественно-гуманитарных дисциплин, о важности интеграции обучения и воспитания и ценностях, которые мы прививаем. Коллектив Жубанов Университета поддерживает идеи Президента страны и готов реализовать важнейшие задание, озвученные в обращении «, - говорит Л. Карабасова.
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