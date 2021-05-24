Мы оказались способными быстро локализовать готовую форму вакцины – глава Карагандинского фармзавода
«Мы горды, что оказались на передовой, обеспечиваем страну, наших граждан, близких нашей вакциной. В СМИ смотрю, немногие страны имеют приемлемый уровень обеспечения темпов вакцинации. Мы решаем вопросы вместе с Министерством здравоохранения. Что касается вакцины «Спутник V», точно знаю, что готовая вакцина крайне недоступна. Министерство здравоохранения пыталось готовую вакцину из России привезти. Это только в строго дозированном объеме. Дело в том, что Россия тоже нацелена на вакцинацию собственного населения. Мы оказались способными быстро локализовать готовую форму», - отметил Сергей Барон.
Он считает, что это хороший вклад России в вакцинацию в Казахстане.
«Будьте здоровы, а для этого, наверное, нужно привиться», - добавил он.
Ранее Сергей Барон прокомментировал увеличение интервала между первой и второй дозой вакцины «Спутник V», а также рассказал о производстве вакцины и о том, почему для этого был выбран Карагандинский фармзавод. Также он сообщил, что в июне фармкомплекс планирует произвести более 1,5 млн доз вакцины.