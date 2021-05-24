Мы оказались способными быстро локализовать готовую форму вакцины – глава Карагандинского фармзавода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О роли Карагандинского фармацевтического комплекса в вакцинации населения высказался глава завода Сергей Барон. По его словам, завод оказался способным быстро локализовать готовую форму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы горды, что оказались на передовой, обеспечиваем страну, наших граждан, близких нашей вакциной. В СМИ смотрю, немногие страны имеют приемлемый уровень обеспечения темпов вакцинации. Мы решаем вопросы вместе с Министерством здравоохранения. Что касается вакцины «Спутник V», точно знаю, что готовая вакцина крайне недоступна. Министерство здравоохранения пыталось готовую вакцину из России привезти. Это только в строго дозированном объеме. Дело в том, что Россия тоже нацелена на вакцинацию собственного населения. Мы оказались способными быстро локализовать готовую форму», - отметил Сергей Барон.

Он считает, что это хороший вклад России в вакцинацию в Казахстане.

«Будьте здоровы, а для этого, наверное, нужно привиться», - добавил он.

Ранее Сергей Барон прокомментировал увеличение интервала между первой и второй дозой вакцины «Спутник V», а также рассказал о производстве вакцины и о том, почему для этого был выбран Карагандинский фармзавод. Также он сообщил, что в июне фармкомплекс планирует произвести более 1,5 млн доз вакцины.