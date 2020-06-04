Мы обязываем госвузы повышать зарплату преподавателям с увеличением гранта – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов прокомментировал вопрос увеличения зарплаты преподавателей вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По высшему образованию: ежегодно увеличивается объем госзаказа, за последние четыре года госзаказ увеличился в 1,3 раза и в этом году составит более 53 тысяч грантов. По поручению Президента с этого года повышается стоимость гранта – она не менялась почти 10 лет. При этом мы обязываем госвузы увеличивать зарплату», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече в режиме онлайн.

«Мы сейчас обсуждаем вопрос по установлению минимального порога зарплаты на фонд оплаты труда. Очень важно, чтобы увеличение стоимости гранта повлекло увеличение зарплаты педагогов. Когда мы говорим о том, что в отдельных вузах зарплата преподавателей составляет 70-80 тысяч тенге, это абсолютно неприемлемые цифры», - добавил министр.

По его словам, за последний год было значительное увеличение зарплаты, где-то на 70%, где-то на 50%, где-то на 20%.

«Но мы считаем, что потенциал еще есть, и в связи с увеличением стоимости госзаказа, думаю, вузы также будут увеличивать зарплату профессорско-преподавательскому составу вузов», - заверил глава МОН.