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    Мы обязаны реагировать на новые реалии – Касым-Жомарт Токаев

    1 Марта 2022, 11:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на XXII съезде партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Партия Nur Otan сыграла важную роль в государственном строительстве. Она объединила вокруг себя наше общество для реализации задач по укреплению потенциала Казахстана, как ведущего государства в Центральной Азии. Говоря о будущем партии, мы не должны забывать о ее реальных заслугах в прошлом», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, время не стоит на месте.

    «Это значит, что мы должны с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов. Но время не стоит на месте. Появляются новые задачи, требующие своего решения. Мы обязаны реагировать на новые политические и экономические реалии. В противном случае – застой со всеми его последствиями», - заключил Глава государства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии Политика Съезд партии Аманат
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