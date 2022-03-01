Мы обязаны реагировать на новые реалии – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на XXII съезде партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия Nur Otan сыграла важную роль в государственном строительстве. Она объединила вокруг себя наше общество для реализации задач по укреплению потенциала Казахстана, как ведущего государства в Центральной Азии. Говоря о будущем партии, мы не должны забывать о ее реальных заслугах в прошлом», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, время не стоит на месте.

«Это значит, что мы должны с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов. Но время не стоит на месте. Появляются новые задачи, требующие своего решения. Мы обязаны реагировать на новые политические и экономические реалии. В противном случае – застой со всеми его последствиями», - заключил Глава государства.



