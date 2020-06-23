Мы не забываем о старшем поколении - полицейские Восточного Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Восточного Казахстана в преддверии своего профессионального праздника побывали в гостях у полковника в отставке Курмата Рахимовича Рахимова, которому на днях исполнилось 96 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

С раннего утра начальник департамента полиции ВКО, полковник полиции Сагат Мадиев вместе с председателем Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной Гвардии области Нурлыбеком Удербаевым с строгим соблюдением санитарных норм навестили ветерана Великой Отечественной войны Курмата Рахимовича, поздравив его с памятной датой.

«Человек с богатым жизненным опытом и большой душой», — кратко охарактеризовал глава областной полиции ветерана и поблагодарил за многолетнюю, добросовестную службу.

Ветеран Великой Отечественной войны Курмат Рахимов участвовал в освобождении Литвы, Белоруссии, взятии Кенигсберга. Награжден орденом «Отечественной войны», медалями «За отвагу», «За боевые услуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». После окончания войны продолжил службу в Вооруженных силах, служил на границах Туркмения — Иран, в казахско-китайской, советско-японской, советско-американской пограничных частях. Служил в органах внутренних дел. В 1981 году ушел на пенсию в должности заместителя начальника УВД ВКО.

В пресс-службе ДП ВКО отметили, что Курмат Рахимов - человек с удивительной биографией. Проходя службу в областном центре, преодолев большой путь до звания полковника, он с большой ответственностью решал вопросы подбора и расстановки кадров, воспитания личного состава в духе безупречного исполнения служебного долга по защите правопорядка, борьбы с преступностью и внес весомый вклад в дело становления и развития органов внутренних дел.

«Именинник, несмотря на преклонный возраст, полон сил и энергии. Находясь на самоизоляции ветеран бодр духом, и все так же «в строю» интересуется как обстоят дела с борьбой с преступным миром. Поинтересовался об опыте функционирования блокпостов во время карантина и эпидситуации в области и в стране», - поделился впечатлениями начальник ДП, полковник полиции Сагат Мадиев.

В пресс-службе ДП ВКО отметили, что никогда не забывают о старшем поколении и всячески поддерживают ветеранов ВОВ, тружеников тыла. Особенно в День Победы. В этом году в преддверии 9 мая сотрудниками департамента полиции был организован концерт у окон дома ахимова Курмата Рахимовича.

Полицейские перед его окнами установили LED-экран. Через монитор начальник ДП полковник полиции C. Мадиев поздравил его с праздником, а далее был показан концерт хора ДП ВКО.

Молодые следователи прочитали труженице тыла Колпаковой Надежде Васильевне авторские стихотворения, а сотрудники УП г. Усть-Каменогорска поздравили труженицу тыла Зинаиду Макрушину и организовали для нее сольный концерт перед окнами дома. С помощью дрона труженице тыла полицейские вручили праздничный букет цветов.



