Мы не видим большого ажиотажа покупки машин россиянами – министр индустрии РК
«По известным причинам россияне массово покупают казахстанские автомобили. Наш рынок не был рассчитан на них. В итоге в Казахстане возник дефицит. Дешевых автомобилей не хватает гражданам. Планирует ли министерство контролировать рынок сбыта казахстанских автомобилей в Россию и в другие страны?» - спросила журналист.
«Законы экономики такие, что весь мир борется за рынок сбыта. Чем больше мы продаем свою продукцию, тем больше она развивается и технологично, и экономически, и это новые рабочие места. Мы не видим большого ажиотажа, что россияне скупают наши машины. Официально не видим. Да, поступает информация, что россияне покупают и потом перепродают. К сожалению, мы эту статистику не видим, и здесь сложно ее просмотреть», - прокомментировал на брифинге в СЦК министр индустрии и инфраструктурного развития.
Каирбек Ускенбаев объяснил, что машины, которые казахстанцы покупали по льготной программе под 4%, не будут вывозить за границу. Что касается машин, которые производятся уже не в рамках госпрограмм, глава ведомства считает, что компаниям следует увеличить объемы производства, а не гоняться за тем, чтобы кто-то не покупал машины.
«Мы, наоборот, должны стимулировать, чтобы наш автопром еще больше машин выпускал. Мы их сейчас уже заставляем. На днях еще три-четыре завода начнут строиться, а в следующем году запустим по локализации. Например, компания Hyundai уже заявила, что в этом квартале построит три завода, в следующем году построит еще один завод по локализации. Каждый из этих проектов стоит несколько миллиардов тенге. Мы требуем у наших автопроизводителей, чтобы они шли на локализацию, чтобы казахстанского содержания было больше», - добавил он.