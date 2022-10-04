Мы не видим большого ажиотажа покупки машин россиянами – министр индустрии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал вопрос представителя СМИ о том, что россияне массово покупают казахстанские автомобили. По его словам, официальной статистики о массовой покупке машин россиянами не имеется. Соответственно, большой ажиотаж на авторынке не наблюдается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По известным причинам россияне массово покупают казахстанские автомобили. Наш рынок не был рассчитан на них. В итоге в Казахстане возник дефицит. Дешевых автомобилей не хватает гражданам. Планирует ли министерство контролировать рынок сбыта казахстанских автомобилей в Россию и в другие страны?» - спросила журналист.

«Законы экономики такие, что весь мир борется за рынок сбыта. Чем больше мы продаем свою продукцию, тем больше она развивается и технологично, и экономически, и это новые рабочие места. Мы не видим большого ажиотажа, что россияне скупают наши машины. Официально не видим. Да, поступает информация, что россияне покупают и потом перепродают. К сожалению, мы эту статистику не видим, и здесь сложно ее просмотреть», - прокомментировал на брифинге в СЦК министр индустрии и инфраструктурного развития.

Каирбек Ускенбаев объяснил, что машины, которые казахстанцы покупали по льготной программе под 4%, не будут вывозить за границу. Что касается машин, которые производятся уже не в рамках госпрограмм, глава ведомства считает, что компаниям следует увеличить объемы производства, а не гоняться за тем, чтобы кто-то не покупал машины.

«Мы, наоборот, должны стимулировать, чтобы наш автопром еще больше машин выпускал. Мы их сейчас уже заставляем. На днях еще три-четыре завода начнут строиться, а в следующем году запустим по локализации. Например, компания Hyundai уже заявила, что в этом квартале построит три завода, в следующем году построит еще один завод по локализации. Каждый из этих проектов стоит несколько миллиардов тенге. Мы требуем у наших автопроизводителей, чтобы они шли на локализацию, чтобы казахстанского содержания было больше», - добавил он.



















