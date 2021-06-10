Мы не станем правовым государством, пока не будут действовать механизмы по защите прав человека – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы никогда не станем развитым правовым государством, если наши граждане не будут знать своих прав, своих обязанностей, уважать законы и права других людей, и пока в нашей стране не будут действовать эффективные механизмы по защите прав человека, как национальные, так и международные. Такое мнение касательно Указа Президента «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» выразила Халида Ажигулова - доктор права PhD, ученый-юрист по правам человека, директор Центра исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества Евразийского технологического университета. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно статье 1 Конституции Республики Казахстан, наша страна утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Новый Указ Президента «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» имеет важное значение именно для реализации 1-ой статьи Конституции. Мы никогда не станем развитым правовым государством, если наши граждане не будут знать своих прав, своих обязанностей уважать законы и права других людей, и пока в нашей стране не будут действовать эффективные механизмы по защите прав человека, как национальные, так и международные. Также я считаю, что это общая обязанность для всех министерств, иных центральных и местных органов исполнительной власти обеспечивать и соблюдать права человека при разработке и реализации любых государственных программ и законопроектов. Более того, необходимо вести активное просвещение населения о правах человека в школах, университетах, на рабочих местах и через СМИ, чтобы у нашего населения вырабатывалось правильное понимание и уважение к правам человека, своим и других людей», - прокомментировала ученый.

По ее мнению, в Указе обозначены те области прав человека, где на сегодня наблюдаются системные, а не единичные, нарушения прав человека.

«Например, в области обеспечения прав жертв торговли людьми, жертвы торговли людьми на практике сталкиваются с такой проблемой: если они являются гражданами иностранного государства и длительное время находились в трудовом рабстве в Казахстане без разрешительных документов, то их привлекают к административной ответственности за нарушение миграционного режима. И они вынуждены покинуть страну по требованию миграционного законодательства. Из-за этого у них нет возможности находиться в стране для возбуждения уголовного дела, а также находиться на территории Казахстана во время проведения следственных действий для привлечения к ответственности лиц, организаторов и пособников в торговле людьми. Соответственно, в этой области необходимо внести изменения в законодательство, чтобы у жертв торговли людьми была возможность легализовать свое пребывание в стране и получать необходимую социальную поддержку до окончания следственных действий и судебного производства, чтобы никто из преступников не ушел от ответственности», - считает Халида Ажигулова.

Касательно прав человека граждан с инвалидностью, по ее словам, к сожалению, права человека этой группы граждан не обеспечиваются в полном объеме, чтобы они могли жить достойно, реализовывать свой потенциал в полном объеме. А это очень важный человеческий капитал для развития нашей страны и общества.

«Подробнее хочу остановиться на мерах по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Какие меры можно принять уже в этом году? В законодательстве и на практике до сих имеются пробелы и устаревшие нормы законодательства, которые ведут к дискриминации женщин. Например, до сих пор существует список работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Раньше до 2020 года это был список запрещенных профессий для женщин. Данный список запрещенных профессий является давно устаревшим и достался нам в наследство из Советского Союза. Впервые он был принят в 1930 году, последний такой список был принят в 1978 году, то есть более 40 лет назад. В свое время этот список был принят в целях заботы о женщинах и защите их репродуктивных прав. Однако вредные и опасные условия труда вредны не только для здоровья женщин, но и для здоровья мужчин. Практически все профессии из списка находятся на производствах, которые приносят миллиардные доходы их владельцам: нефтегазовая отрасль, горнодобывающая отрасль, строительство, плавка металлов. Считаю, что собственники этих производств обязаны внедрять современные технологии на производствах в целях уменьшения вредности и опасности условий труда для всех наших граждан, которые там работают, независимо от пола. В США, в Европе и других развитых странах тоже добывают нефть, тоже есть тяжелые и вредные производства, но нет такого списка запрещенных профессий, потому что уже давно в этих странах созданы безопасные условия труда», - отметила эксперт.

Поэтому Халида Ажигулова считает, что данный список нужно полностью отменить.

«Министерству труда рекомендуется изучить лучшие международные практики по созданию безопасных условий труда на всех производствах, где сейчас существуют указанные в списке профессии и обязать казахстанских собственников вредных и опасных производств внедрить на своих производствах точно такие же практики. Вот так будет ликвидирована одна из форм дискриминации в отношении женщин в сфере труда», - пояснила ученая-юрист по правам человека.

По ее словам, еще одной формой дискриминации в отношении женщин на рабочем месте является отсутствие законодательства против насилия и домогательств на рабочем месте.

«Именно женщины чаще всего сталкиваются с насилием, сексуальными домогательствами и изнасилованиями на рабочем месте. Например, в 2019 году коллега-врач изнасиловал свою коллегу-медсестру в государственной городской больнице в городе Шымкенте. В этом году на строительном объекте строитель изнасиловал свою коллегу. В обоих случаях изнасилованию предшествовала череда сексуальных домогательств со стороны насильников к пострадавшим женщинам. В развитых правовых государствах каждая компания имеет политику по предотвращению сексуальных домогательств и насилия на рабочем месте. Эта политика распространяется на всех, и мужчин, и женщин, потому что домогательства могут совершаться любым полом и в отношении любого пола. Но в Казахстане чаще всего от домогательств страдают именно женщины. Именно из-за того, что работодатели не имеют никакой политики по защите своих сотрудниц от домогательств, не принимают дисциплинарных мер в случае сообщения о домогательствах, именно женщинам приходится увольняться с работы, искать другую работы», - считает эксперт.

В итоге такая дискриминация, по мнению спикера, негативно влияет на карьерный рост женщин и мешает полной реализации экономического потенциала женщин и их участию в экономической жизни страны.

«Для устранения данного вида дискриминации нашему государству рекомендуется рассмотреть возможность ратификации Конвенции МОТ 190 «Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда». Министерству труда и социальной защиты населения РК также рекомендуется разработать модельный кодекс - политику о предотвращении насилия и домогательств на рабочем месте и инициировать поправки в Трудовой кодекс, чтобы обязать всех работодателей принять политику против насилия и домогательств на рабочем месте, проводить обязательное обучение сотрудников по этой теме и создавать комиссии по расследованию выявленных случаев с привлечением к ответственности за доказанное совершение насилия и домогательств на рабочем месте», - заключила директор Центра исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества Евразийского технологического университета Халида Ажигулова.