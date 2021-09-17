Мы не против соцсетей, мы за защиту детей – мажилисмен Динара Закиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева пояснила суть законопроекта по вопросам защиты прав детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в первом чтении был принят законопроект по вопросам защиты прав детей. По словам мажилисмена, ещё будут обсуждения норм до второго чтения.

«В данном законопроекте содержатся очень важные инициативы, которые направлены на обеспечение всех нуждающихся детей реабилитацией, вплоть до сельского уровня; профилактику и предупреждение суицида; профилактику буллинга в школах. Кроме того, принципиально важным было добиться увеличения возраста перевода детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из домов ребёнка в детские дома до 6 лет. Вы только представьте, те дети, которые не были устроены в семьи, в 3 года отрывались от воспитателей, заменивших им родных матерей. Думаю, это - действительно большая победа для тысяч детей-сирот», - написала депутат на своей странице в Facebook.

По ее словам, многие из поправок депутаты, как общественники, выработали по итогам работы в регионах в 220 населенных пунктах, включая отдаленные аулы, в 2019 году. Результатом стали не только законодательные инициативы, но и ремонт, проведенный в 130 детских учреждениях. Динара Закиева заверила, что продолжается эта работа.

«Между тем, самой обсуждаемой поправкой сегодня стала норма о профилактике кибербуллинга. По этому поводу возникают много вопросов. Отдельные общественники даже предлагают назвать документ «поправкой Сарыма-Закиевой», обещая запомнить поименно. Если это спасет жизнь хотя бы одного ребенка, я согласна. Я уже 10 лет занимаюсь помощью детям. Травля, кибербуллинг нередко становятся причиной суицида. Только за 6 месяцев этого года детьми было совершено 193 попытки самоубийства и 105 завершились трагически», - рассказала депутат.

Она также привела пример кибербуллинга в обществе.

«В различных группах [в социальных сетях] о моей дочери начали писать всякие неприятные вещи. Выставляли ее в негативном свете. Дети в школе стали избегать ее. Были моменты, когда она сильно переживала из-за действий детей и даже теряла сознание», - рассказывала мама девочки, 38-летняя Ырысгуль.

По словам Динары Закиевой, чем страшен кибербуллинг, что для него нет границ, от злоумышленников сложно уйти. Оскорбления в Интернете непросто удалить или забыть.

«В этой связи, очень печалит то, что сегодня все заострили внимание на соцсетях. Интересно, как бы реагировали те люди, которые сегодня возмущены и думают о соцсетях, если бы это коснулось их детей? Как было сказано на пленарном заседании вице-министром информации и общественного развития, каждый год выявляются десятки тысяч случаев нарушений прав детей в ходе мониторинга соцсетей. Например, в 2021 году МИОР было выявлено 140 тысяч фактов кибербуллинга, в компании было направлено 1700 обращений, но отреагировали они лишь на 20-30 процентов. При этом все это занимает большое количество времени, когда ребенок уже зачастую получает душевную травму или уже совершает непоправимое. Получается, дети никак не защищены. У наших госорганов тысячи жалоб от родителей, граждан, но они не могут оперативно повлиять на удаление или блокировку контента, который вредит детям. Согласно предлагаемой поправке, представитель платформы в Казахстане обязан будет в случае жалобы любого гражданина страны после проверки факта кибербуллинга в течении 24 часов удалить контент с информацией, которая может повредить ребенку», - отметила она.

По ее мнению, для крупных компаний открыть представительство не будет проблемой. А если говорить о демократии, это мировая практика, применяемая, к примеру, во Франции, Германии и многих других странах.

«Хочу отметить также, что данные поправки рассмотрены всеми госорганами и были рекомендованы правительством в рамках рабочей группы по вопросу защиты детей от кибербуллинга. И мы поддержали, внесли их, потому что понимаем: инструментов по защите детей в социальных сетях сегодня нет. Мы не против соцсетей, мы за защиту детей! Дети – главное достояние страны! И тем, кто говорит, что запомнят нас, я хочу сказать: что они запомнят тех, кто, прикрываясь псевдодемократическими принципами, был против защиты детей», - написала Динара Закиева.