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    11:01, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мы не ослабляли контроль за государственными границами – Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологическом контроле за государственными границами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы действительно мониторим ситуацию в наших соседних приграничных странах. Как вы знаете, мы не ослабляли контроль за государственными границами. У нас как раньше были требования, что возможность перехода раз в 30 дней, обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста - все эти требования, в том числе для перелетов, сохраняются. Обязательно используются для наших и иностранных граждан требования у нас в пограничных переходах или аэропортах», - сказал Алексей Цой в кулуарах после заседания Правительства.

    По его словам, все требования сохранены.

    «Вы знаете, у нас есть мобильное приложение «Путешествуй без Covid», которое используется в странах ЕАЭС, и здесь это приложение также работает, и обмен данными по исследованию ПЦР-тестирования. Поэтому требования мы не меняли, мы только ослабили часть мер внутри Казахстана», - отметил министр.

    «Самое главное, что мы используем элементы системы Ashyq и расширяем время работы для бизнеса, но в рамках работы данной программы. Поэтому здесь ситуация мониторится. В принципе, если мы увидим большой миграционный поток, то мы примем дополнительные меры», - заключил А. Цой.

    Напомним, сегодня на заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения и акимам приграничных регионов усилить эпидемиологический контроль на государственной границе.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество
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