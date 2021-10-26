Мы не ослабляли контроль за государственными границами – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологическом контроле за государственными границами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы действительно мониторим ситуацию в наших соседних приграничных странах. Как вы знаете, мы не ослабляли контроль за государственными границами. У нас как раньше были требования, что возможность перехода раз в 30 дней, обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста - все эти требования, в том числе для перелетов, сохраняются. Обязательно используются для наших и иностранных граждан требования у нас в пограничных переходах или аэропортах», - сказал Алексей Цой в кулуарах после заседания Правительства.

По его словам, все требования сохранены.

«Вы знаете, у нас есть мобильное приложение «Путешествуй без Covid», которое используется в странах ЕАЭС, и здесь это приложение также работает, и обмен данными по исследованию ПЦР-тестирования. Поэтому требования мы не меняли, мы только ослабили часть мер внутри Казахстана», - отметил министр.

«Самое главное, что мы используем элементы системы Ashyq и расширяем время работы для бизнеса, но в рамках работы данной программы. Поэтому здесь ситуация мониторится. В принципе, если мы увидим большой миграционный поток, то мы примем дополнительные меры», - заключил А. Цой.

Напомним, сегодня на заседании Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил Министерству здравоохранения и акимам приграничных регионов усилить эпидемиологический контроль на государственной границе.