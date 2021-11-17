Мы не меняем приоритеты во внешней политике - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев прокомментировал роль внешней политики Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участие Президента Касым-Жомарта Токаева в Совете сотрудничества тюркоязычных государств, теперь уже в Организации тюркских государств - это событие вызвало широкий интерес в обществе как у экспертов-политологов, так у и рядовых интернет-комментаторов. Отзывы в основном положительные. Но были публикации, в которых проскальзывали тезисы о том, что Казахстан якобы меняет приоритеты внешнеполитического сотрудничества и тюркское направление становится едва ли не альтернативой всем остальным дружбам, со всеми остальными полюсами мира. Так ли на самом деле?», - спросил ведущий проекта «Открытый диалог».

«Во-первых, мы не меняем приоритеты во внешней политике. Тюркский мир и так всегда был одним из ее ключевых векторов. Об этом неоднократно говорили и Елбасы, и Президент. Представим, у нас ведь вся южная граница от Каспия до Алатау пролегает с тюркскими странами. Я, конечно, молчу об исторических, культурных и духовных связей. Во-вторых, Казахстан никогда не дружит против кого-то. Наоборот, суть нашей внешней политики, являющейся образцом многовекторности и прагматизма, в том и заключается, чтобы выстраивать максимально выгодные и партнерские отношения со всеми «полюсами» мировой политики», - заявил Даурен Абаев.

По словам первого заместителя руководителя АП РК, с Россией у Казахстана союзнические отношения, а с Китаем, США и Европейским союзом налажено стратегическое партнерство.

«Мы развиваем сотрудничество в рамках целого ряда организаций и соглашений. Поэтому все эти статьи с полунамеками, с излишней истерией напоминают поиски черной кошки в абсолютно пустой темной комнате», - считает Даурен Абаев.



