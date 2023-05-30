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Мы не допустим вторичных санкций – министр финансов Казахстана

Автор:  
Арайлым Мұрат
30 Мая 2023, 12:35
Мы не допустим вторичных санкций – министр финансов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что Казахстан не допустит вторичных санкций и других определенных товаров, которые будут нагнетать обстановку по военным действиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Казахстан якобы поставляет в Россию чипы и дроны в обход санкций.

«Я не знаю о какой компании сейчас речь идет, но тем не менее сейчас есть четкая определенная система управления рисками. Мы не допустим вторичных санкций и тем более определенных товаров, которые будут нагнетать обстановку по военным действиям», - прокомментировал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства.

«Цифры посмотрите, там не миллиард долларов. Может быть, на несколько миллионов долларов были экспортные операции, но я вам еще раз скажу, мы через свои системы управления рисками этого недопустим и по тем компаниям, которые прозвучали в СМИ, пока так скажем, не определили экспорт запрещенных товаров», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал подробности покупки российской доли акций ЕАБР.
Минфин РК  
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