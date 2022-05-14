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Мы не допустим необоснованного повышения цен - Премьер-Министр РК
14 Мая 2022 00:35

Мы не допустим необоснованного повышения цен - Премьер-Министр РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Казахстане удвоено финансирование сферы сельского хозяйства в целях увеличения объемов производства отечественной продукции и обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщил 13 мая в ходе поездки в Актюбинскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алихан Смаилов ознакомился с работой транспортно-логистического центра ИП «Бектурова» площадью 29 тысяч квадратных метров. Благодаря строительству ТРЦ сеть супермаркетов «Дина» теперь закупает товары напрямую у производителей, минуя посредников, что помогло снизить цены для конечного потребителя.

Премьер-Министр одобрил строительство актюбинского ТРЦ и рассказал о работе Правительства по обеспечению продовольственной безопасности и стабилизации цен в стране.

«Главная наша задача- стабилизация цен, особенно на социально-значимые товары, это также затрагивает вопросы продовольственной безопасности. Мы удвоили финансирование сельского хозяйства. 300 млрд тенге выделили в прошлом году, в этом году - еще 300 млрд тенге, чтобы увеличить объемы производства, повысить производительность, наполнить внутренний рынок продукцией отечественного производства», - сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, транспортно-логистические центры - важное звено в обеспечении продукцией.

«Мы будем и дальше увеличивать финансирование, субсидирование проектов по строительству овощехранилищ, внедрению технологий, проекты по приобретению сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, чтобы увеличить производство», - заверил Премьер-Министр.

Как сообщалось ранее, по прибытии в регион Премьер-Министр посетил рассчитанную на 1200 ученических мест школу-гимназию «Білім», затем ознакомился с деятельностью нового областного перинатального центра.

13 мая Премьер-Министр РК Алихан Смаилов также совершил рабочую поездку в Мангистаускую область, где посетил ряд промышленных, инфраструктурных и туристических объектов, провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Автор:
Корреспондент
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