Мы не должны забывать о национальной ценности, объединяющей нашу страну – Роза Рымбаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в центральном концертном зале «QAZAQSTAN» прошел масштабный концерт, посвященный творчеству известной певицы, народной артистки Казахской ССР Розы Рымбаевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Концерт известной певицы был приурочен ко Дню Республики. В зале собрались около трех тысяч зрителей, неравнодушных к творчеству Розы Рымбаевой. Роза Рымбаева перед началом концерта поприветствовала всех гостей в зале и напомнила о том, что мы не должны забывать о национальных ценностях.

«Уважаемые зрители, я очень рада встретиться с вами сегодня в столице на этом концерте. Хочу выразить благодарность акимату города Астаны и управлению культуры за эту возможность увидеться с вами в такой знаменательный для страны день. Мы не должны забывать о национальной ценности, объединяющей нашу страну. Это наш Атамекен. Поэтому хочу поздравить вас с особым и важным праздником для страны Днем Республики», - сказала Роза Рымбаева.

На концерте прозвучали песни артистки в патриотическом направлении. Столичную публику своими выступлениями порадовали известные эстрадные певцы.

«Я знаком с Розой Куанышевной с 1999 года. Тогда мы вместе написали альбом. Легендарные личности с годами отдаляются от творчества. Однако Роза Рымбаева – уникальная творческая личность, профессионал своего дела. Она никогда не переставала себя развивать и совершенствовать. Сегодня также знаменательная дата – отмечается День Республики. Мы рады, что спустя много лет, официально отмечаем этот праздник. Пользуясь этим случаем, хочу поздравить всех казахстанцев с этим праздником», - сказал известный певец Кайрат Баекенов.

К слову, Кайрат Баекенов порадовал гостей вечера новыми, современными вариантами популярных песен из своего репертуара. Также на концерте прозвучали новые произведения певца.