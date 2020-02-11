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Мы не должны сидеть «сложа руки» - Нурсултан Назарбаев о коронавирусе на заседании Совета Безопасности

11 Февраля 2020 18:17
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Мы не должны сидеть «сложа руки» - Нурсултан Назарбаев о коронавирусе на заседании Совета Безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана прошло в столице, где были рассмотрены вопросы обеспечения биологической безопасности и противодействия распространения инфекции коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

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Председатель Совета Безопасности отметил, что ситуация вокруг коронавируса может отразиться негативно как на экономике КНР, так и на экономике Казахстана.

«Мы не должны сидеть «сложа руки». Нужно быть готовыми ко всему, обеспечить запасы лекарственных препаратов и других необходимых ресурсов. Этот вопрос должен быть на контроле. На такие случаи у нас должны быть предусмотрены контрмеры, в том числе по недопущению негативного влияния внешнего фактора на национальную экономику», - сказал Нурсултан Назарбаев.

С отчетом на заседании выступил министр здравоохранения Е.Биртанов.


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Ключевые слова: Пневмония в Китае, Первый Президент - Елбасы,
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