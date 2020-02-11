Мы не должны сидеть «сложа руки» - Нурсултан Назарбаев о коронавирусе на заседании Совета Безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана прошло в столице, где были рассмотрены вопросы обеспечения биологической безопасности и противодействия распространения инфекции коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.
Председатель Совета Безопасности отметил, что ситуация вокруг коронавируса может отразиться негативно как на экономике КНР, так и на экономике Казахстана.
«Мы не должны сидеть «сложа руки». Нужно быть готовыми ко всему, обеспечить запасы лекарственных препаратов и других необходимых ресурсов. Этот вопрос должен быть на контроле. На такие случаи у нас должны быть предусмотрены контрмеры, в том числе по недопущению негативного влияния внешнего фактора на национальную экономику», - сказал Нурсултан Назарбаев.
С отчетом на заседании выступил министр здравоохранения Е.Биртанов.
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