Мы не должны препятствовать работе бизнеса - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил выработать меры в рамках пересмотра карантинных ограничений в сторону послабления для бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Премьер-Министр, в регионах сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«В «красной зоне» находятся почти все регионы. Наибольший прирост заболевания регистрируется в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и столице. Нужно продолжить контроль эпидемиологической ситуации», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

«Вместе с тем, с учетом поручения Главы государства по пересмотру карантинных ограничений в сторону послабления для бизнеса, необходимо Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса совместно с НПП «Атамекен» выработать соответствующие меры. Мы не должны препятствовать работе бизнеса, а совместно решать возникающие проблемы», - заявил глава Правительства.

Алихан Смаилов поручил также министерству здравоохранения, акиматам усилить работу по вакцинации и ревакцинации.