Мы не должны недооценивать опасность - главный санврач страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в ходе прямой трансляции на странице в Facebook Министерства здравоохранения РК в рубрике «МИНЗДРАВ СООБЩАЕТ» считает, что, если показатель заболеваемости вырастет, то будем вынуждены вернуться к строгим карантинным мерам. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного санврача, граждане вышли из режима ЧП, но это не означает, что карантинные меры соблюдать не надо.

«Если снова показатель заболеваемости станет высоким, то мы будем вынуждены вернуться к прежним строгим карантинным мерам. Мы не должны недооценивать опасность, высокой контегиозности коронавирусной инфекции. Надо выполнять все рекомендации, они вовсе не сложны. Гигиена рук, социальная дистанция должны войти в нашу нормальную жизнь. Это позволит избежать роста заболеваемости и вернуться к нашей нормальной жизни. Насколько хорошо мы справимся с вирусом, зависит от каждого из нас», - заключила Айжан Есмагамбетова.

Также она ответила скептикам, которые считают, что никакой угрозы от коронавируса нет.

«От статистики никуда не денешься. 215 стран поражены коронавирусом, эпидемия. Больше 5,5 млн заболеваний. Почти больше 350 тысяч смертей. Разве это не говорит о серьезности коронавирусной инфекции? Да, в Казахстане ситуация стабильная, потому что у нас было время подготовиться. Если в Китае заболеваемость началась в конце декабря, в январе, то у нас было время поучиться у наших коллег. За это время мы подготовились, подготовили базу, специалистов, лаборатории. Президент РК своевременно объявил чрезвычайное положение. Мы минимизировали все социальные контакты, не ходили на работу. По большому счету вся жизнь в стране приостановилась, кроме объектов жизнеобеспечения. Это и позволило нам избежать высоких летальных случаев, пиков заболеваемости», - отметила главный санврач.



