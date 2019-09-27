Мы не делаем раннюю профилактику – Аружан Саин о ДЦП у детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин указала на отсутствие ранней профилактики диагноза ДЦП у детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас очень много деток рождаются недоношенными, с малым весом. И у этих деток зачастую не успевают развиться зрительные нервы. При этом есть 2 медицинские манипуляции. Одна из них - это коррекция лазерная, другая – медикаментозная. Если в первые сутки жизни применить эту медицинскую помощь, то у детей сохраняется зрение. А у нас в стране данная помощь оказывается только в Алматы (в перинатальном центре), Шымкенте и сейчас в Нур-Султане. Дети, которые могут видеть, остаются слепыми на всю жизнь. Это нечестно и неправильно. Эту тему неоднократно поднимали НПО, родители. Я бы хотела из поля возможностей поставить данный вопрос как обязательный к исполнению в ближайшее время», - заявила уполномоченный по правам ребенка на пресс-конференции в СЦК.

Также Аружан Саин отметила, что государство должно на самой ранней стадии помочь ребенку предпринять меры во избежание таких диагнозов, как ДЦП.

«На стадии до рождения ребенка, принятия родов мы должны предпринять все меры, чтобы ребенок родился и был здоровым. (…) Мы провели исследование. В 1990 году в Казахстане на 100 тыс. населения деток с ДЦП было 23,5. А в 2017 году – 83,5. Представляете, какой рост произошел. И он не снижается. Почему? Потому что мы не делаем профилактику на ранней стадии. Во-вторых, у нас отсутствует элемент раннего вмешательства. К примеру, родился ребенок. У него есть предпосылки к тому, что он может стать инвалидом. И мы должны на самой ранней стадии помочь ребенку. При этом на стадии раннего вмешательства у детей до года и до трех лет – это маленькие, небольшие деньги. Если ребенок эту реабилитацию получает, то он избегает инвалидности и тяжелых диагнозов. У нас очень мало проводится работ по ранней стадии», - сказала детский омбудсмен.