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Мы начали переговоры с TikTok по вопросу прав детей – министр информации

Автор:  
Шынар Хамитова
28 Апреля 2023, 11:42
Мы начали переговоры с TikTok по вопросу прав детей – министр информации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на VI форуме создателей казахоязычного онлайн-контента, доля казахстанского контента на интернет-площадках достигла 87 процентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третье наше направление – развитие казахскоязычного контента. В этом направлении мы утвердили конкретный план действий, основанный на упомянутой нами доктрине. В настоящее время средняя статистика в государственных СМИ на казахском языке составляет 85 процентов. Мы намерены увеличить этот показатель. Особенно на онлайн-площадках он увеличился до 87 процентов (контент на казахском языке – прим. авт.). Растет и количество, и качество. Поэтому на эту креативную индустрию, сериалы и другую продукцию есть большой спрос не только на внутреннем рынке, но и за рубежом», — сказал министр.

По словам Дархана Кыдырали, казахстанским рынком интересуются крупнейшие в этой сфере компании мира.

«Среди них решается проблема открытия представительств, регистрации в Казахстане, по переводу интерфейсов на казахский язык. Например, TikTok с нашей подачи перевел на казахский свой интерфейс. В целом, мы начали переговоры с TikTok по правам детей и другим вопросам. В конце мая мы проведем новый медиафорум. Приглашаем всех на него. Думаю, там мы подробнее поговорим об искусственном интеллекте», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что пресс-секретари из Казахстана будут повышать квалификацию в США.


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