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Мы, мужчины, в неоплатном долгу перед вами - аким Павлодарской области женщинам

6 Марта 2020 22:36
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Мы, мужчины, в неоплатном долгу перед вами - аким Павлодарской области женщинам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков вручил женщинам подвески «Кумис алка» и «Алтын алка» от имени Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вы воспитываете будущее поколение независимого Казахстана, трудясь во имя благополучия сыновей и дочерей, а значит, всей страны, — сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, поздравляя многодетных матерей с наступающим Международным женским днем. — Мы, мужчины, в неоплатном долгу перед вами за заботу о семье, строительство успешного будущего и безусловную ответственность перед земляками. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и бесконечных поводов для улыбок!».

А. Скаков поздравил многодетных матерей с приближающимся праздником и от имени Президента Казахстана вручил им подвески «Кумис алка» и «Алтын алка». Торжественная встреча состоялась в Доме дружбы. Получить серебряные и золотые подвески приехали многодетные матери со всей Павлодарской области. Например, воспитывающая с супругом троих сыновей и трех дочерей Светлана Васюкевич прибыла из Иртышского района. По словам женщины, в ее доме в Международный женский день инициаторами праздника становятся дети.

«Восьмого марта они поздравляют меня рано утром, — поделилась С. Васюкевич. – Они сами делают открытки, делают цветочки и дарят всё это. Такое внимание детей – самое главное для меня».


Подвесок «Кумис алка» также удостоены Шолпан Абрарова, Динара Асылгазы, Айытжан Ауган, Жибек Ахметова, Нагира Байзахова, Айнаш Калиева, Бахытгуль Капасова, Айнагуль Кошкинбаева, Айнаш Кучербаева, Айгуль Нуржанова, Санитас Нурханова, Кумис Омей, Елизавета Паначухиди, Назикуль Смагулова и Акмарал Шаншарова. А подвески «Алтын алка» вручили Куланар Жаксылыковой, Шолпан Курманалиевой и Таттыгуль Таскарановой. Обратившись к женщинам, аким Павлодарской области отметил, что без их созидательной силы в обществе наверняка был бы разлад, а экономика простаивала бы.

«В Павлодарской области проживают более 12000 многодетных семей. Подвеска «Кумис алка» вручается матерям, воспитавшим шестерых детей, а награды «Алтын алка» удостаиваются женщины, воспитавшие семерых и более детей», - уточнили в акимате региона.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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