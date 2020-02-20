Мы мониторим ситуацию в аптеках – Елжан Биртанов о масках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о ситуации с масками и другими средствами защиты в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас дополнительный объем масок законтрактирован для нужд санитарной службы, для медицинских организаций. В этой части мы спокойны. Дополнительный объем масок есть. Само сырье шьется в Китае. Ряд китайских предприятий приостановлен, есть запрет в КНР на экспорт некоторых материалов, в том числе средств индивидуальной защиты. На рынке это ощущается», - сказал Елжан Биртанов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, Минздрав регулярно проверяет наличие масок в аптеках.

«Мы совместно с местными исполнительными органами мониторим ситуацию в аптеках. В разных регионах отмечают перебои, поскольку это рынок, коммерческая среда. У нас была определенная озабоченность в связи с тем, что некоторые наши предприниматели отечественные, проявляя несознательность, начали большими партиями скупать маски на рынке у дистрибьютеров и даже у аптек, переправлять их в КНР, где, действительно, есть большая потребность», - отметил министр.

«К нам также обращался Китай по оказанию содействия, чтобы мы не препятствовали. В той ситуации, когда они сами приобретают маски, мы не имеем возможности препятствовать, это было бы незаконно», - добавил глава ведомства.