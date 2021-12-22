Мы лишь боремся за качественное и корректное применение госязыка - Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе программы «Открытый диалог» первый заместитель руководителя Администрации Президента РК прокомментировал принятые поправки в законодательство по использованию языков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно заметить, что в некоторых российских СМИ информация о законопроекте подана несколько однобоко. Я бы даже сказал, манипулятивно. Например, в заголовках некоторых изданий говорится, что в Казахстане избавляются от наружного применения русского языка. Звучит так, словно мы принимаем закон, запрещающий русский язык в наружной рекламе. Самое обидное, что многие люди дальше этого некорректного заголовка новость не читают, а формируют по одному заголовку некорректному своё мнение. На самом деле никто не отменяет русский язык. Мы лишь делаем обязательным использование казахского языка. Никакой проблемы нет, если вывеска будет на двух либо трёх языках», - прокомментировал Даурен Абаев.

Он также пояснил, почему депутаты озадачились этим вопросом.

«Сегодня в наружной рекламе, в вывесках, в меню ресторанов казахский язык либо не используется, либо используется некорректно, допускаются ошибки. У нас интернет заполнен мемами, в которых высмеивается прямой калькированный перевод названий или слоганов на казахский язык. В результате получается полная бессмыслица. Поэтому в законопроекте прописаны требования по соблюдению аутентичного перевода и норм орфографии. Ещё один аспект - это корректное, исторически обусловленное написание названий населённых пунктов. Условный пример: «Үлгі ауылы» не будет обозначаться как село «Примерное» или село «Ульга». А сохранит название «Үлгі». А посёлок Новоалексеевка на казахском будет звучать, как «Новоалексеевка ауылы», а не «Жаңаалексеевка ауылы». Это привнесение порядка в топонимику и нормы языка. Сегодня у русского языка в наружном применении нет никаких проблем. А у казахского, к сожалению, есть. Мы должны исправить ситуацию. И это будем делать за счёт более качественного контроля использования государственного языка. Поэтому речи о какой-либо дерусификации не идёт. Мы лишь боремся за качественное и корректное применение государственного языка, об уважительном отношении к нему», - добавил Даурен Абаев.