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Мы, к сожалению, немножко отстали от наших казахстанских друзей - Президент РФ

19 Декабря 2019 19:19
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Мы, к сожалению, немножко отстали от наших казахстанских друзей - Президент РФ

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Президент России Владимир Путин признал, что пока инфраструктура, позволяющая расширять экономические связи РФ с Китаем и бывшими советскими республиками, недостаточна. Глава государства считает необходимым решать эту проблему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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На ежегодной большой пресс-конференции Путину был задан вопрос о значении строящегося моста через Волгу в Самарской области.

«[Этот проект] отразится [на межгосударственном сотрудничестве] самым наилучшим образом, потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, с нашими в прямом смысле слова братскими республиками бывшего Советского Союза, а сегодня - с независимыми государствами, товарооборот самый большой, развития инфраструктуры явно недостаточно», - сказал президент РФ.

«Мы, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей, они свою часть дороги уже проложили на Китай, мы должны сделать свою часть работы», - отметил глава государства.

Он заверил: «Будем обязательно это делать».

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Ключевые слова: Экономика, Россия,
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