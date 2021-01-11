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Мы хотим видеть открытый для гражданского общества и СМИ Парламент – Марат Башимов

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Января 2021, 13:14
Мы хотим видеть открытый для гражданского общества и СМИ Парламент – Марат Башимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Думаю, новый Парламент будет сотрудничать с гражданским обществом, неправительственными организациями, средствами массовой информации. Такое мнение на экспертном обсуждении «SAILAU – 2021: алғашқы қорытындылар» выразил член Национального совета общественного доверия, политолог Марат Башимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда пришел в Парламент в 2001 году, был в шоке. Там были аксакалы, ни одного института. Я тогда думал, когда же все-таки придет молодежь, когда изменится ситуация, когда представительский орган будет немного в другом формате. Сейчас для меня это очень позитивный фактор, который крайне положительно поддерживаю и оцениваю. И считаю, что какая-то преемственность должна быть», - сказал Марат Башимов на экспертной встрече.

По словам эксперта, новый Парламент должен быть открытым и взаимодействовать с гражданским обществом.

«Практически посмотрел биографию всех депутатов. Одни проходили праймериз, другие – разные сферы взаимоотношений. Обратная связь есть. В последние годы исполнительная власть старалась открываться, везде выступали министры. Теперь думаю, лицо Парламента кардинально изменится. Мы хотим видеть открытый Парламент для гражданского общества и СМИ. Он будет сотрудничать с гражданским обществом, неправительственными организациями, средствами массовой информации. Сейчас предстоит дальнейшее продолжение модернизации. В правовой системе будут озвучены важные мероприятия. По прошедшим выборам надо однозначно сказать, что они прошли открытым. Давления не наблюдал. Думал, из-за мороза, например, явка максимально будет 50 %. Но у нас 63%. Народ выразил свое политическое волеизъявление, конституционное право. Поэтому выборы состоялись. Партии, которые набрали 7-процентный порог прошли. Хочется, чтобы они внесли свой вклад в развитие нашего государства, защиты конституционных прав граждан», -заключил Марат Башимов.


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