Мы хотим найти новые пути сотрудничества в Актюбинском регионе – иностранный инвестор

6 Декабря 2022, 16:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На VII Международном инвестиционном форуме «Aktobe Investment-2022» приняли участие представители дипломатического корпуса, иностранных компаний, которые готовы вкладывать инвестиции в развитие Актюбинской области. Один из иностранных инвесторов заявил, что компания хочет найти новые пути сотрудничества в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В эпоху глобальных экономических потрясений и трансформационных сдвигов, которые мы наблюдаем, важно иметь надежного партнера и наше государство, в том числе Актюбинская область готова выступить в качестве этого партнера. Нашим приоритетом является политика «открытых дверей», где мы готовы в полной мере выполнить свои обязательства перед инвесторами», - сказал на форуме аким Актюбинской области.

По его словам, объем экспорта продукции обрабатывающей промышленности в 2022 году составил в регионе 1,2 млрд долларов США, рост на 65% с аналогичным периодом, объем экспорта продукции составил 2,3 млрд долларов США или рост на 67,2%. Внешний товарооборот вырос на 55,7% и составил 3,2 млрд долларов США.

Один из приглашенных гостей чрезвычайный и полномочный посол Италии в Казахстане Марко Альберти сказал, что 90% итальянских инвесторов сфокусированы в западной части Казахстана.

«Мы хотим, чтобы в Актобе присутствовали наши компании, которые занимаются цифровизацией магистральной электросети. Без цифровизации мы не можем развивать в дальнейшем бизнес. Сегодня мы понимаем, что технологии есть везде и магистральные электросети – это тот канал, который позволит ускорить передачу энергии. Мы должны инвестировать не только в производство энергии, но и во всю цепочку. Регион Актобе отвечает всем требованиям. Мы расширяем бизнес, говорим о комплементарности. Мы можем работать здесь. Итальянские компании могут многое предложить и внести вклад в развитие ресурсов Казахстана, особенно в Актобе», - сказал посол.

Руководитель компании Arm Wind подразделения итальянской компании ENI Алекс Стиллавато добавил, что компания хочет найти новые пути сотрудничества в регионе.

«Наша история в Казахстане началась с 1992 года. Буквально через 6 месяцев, после приобретения Казахстаном Независимости, мы начали работу в «Карашыганак» и «Кашагане». Мы также развиваем бизнес по энергетике. В 2018 году мы начали переходить от традиционной энергетической отрасли к возобновляемым источникам энергии. У нас уже есть две ветровые электростанции в Актобе и завод, который строится в Туркестане. Сейчас мы хотим развивать новые проекты в различных других сферах и регионах Казахстана. Казахстан – ключевой географический партнер. В прошлый раз обсуждали с акимом, мы хотим найти новые пути сотрудничества», - добавил он.