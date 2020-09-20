Мы хотим, чтобы о номере «111» знал каждый взрослый и ребёнок - Динара Закиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защите прав детей при партии «Nur Otan» Динара Закиева на своей странице в социальных сетях обратилась с призывом поделиться видеороликами о Контакт-центре «Экстренная служба 111» при партии «Nur Otan» по вопросам семьи, женщин и защите прав детей, передает МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, центр организовывает помощь напрямую со всеми государственными органами и группами оперативного реагирования в регионах (2 324 группы). Все обращения на контроле филиалов партии «Nur Otan» в регионах. Это совершенно новый и эффективный подход.

Мы хотим чтобы о номере «111» знал каждый взрослый и ребёнок. Просим всех максимально распространить этот ролик.

Напомним, Контакт-центр «Экстренная служба 111» при Совете партии «Nur Otan» открыта для того, чтобы дети и взрослые знали куда можно обращаться, если им самим нужна помощь или им стало известно о семье, которая находится в трудной жизненной ситуации, сообщать о случаях семейно-бытового насилия, нарушении прав детей, о том, что ребёнок остался один на улице, в доме, машине или его жизни, здоровью угрожает опасность, совершается насилие и жестокое обращение или если они видят объект, представляющий опасность для детей, как открытый люк, линия высоковольтных передач, водоисточник.

Если вы видите, что маленький ребенок остался без присмотра, что ему угрожает опасность, если вы знаете, что в отношении ребёнка применятся жестокое обращение, женщина подвергается семейно-бытовому насилию, нарушаются их права, просим не сомневаясь звонить на «номер 111».

Номер «111» - конфиденциален, работает 24/7, круглосуточно находится на связи с ДВД и оперативными группами регионов.

Все звонки регистрируются. Позвонившему обязательно должны будут дать обратную связь о том, какие меры были приняты. Номер «111» принимает обращения по всем вопросам, связанным с защитой прав детей, семьи и женщин» - пишет Закиева.

По ее словам, за 17 дней работы контакт-центра «Экстренная служба 111» при партии «Nur Otan» в центр поступило 228 обращений по самым разным вопросам и направлениям: по вопросам безопасности - 6, по вопросам занятости и труда - 2, образование - 2 , охрана здоровья - 10, социальная защита - 15, информационные запросы - 140, насилие и жестокое обращение - 9, отношения в семье - 12, прочие обращения - 2, психосоциальное благополучие - 15, экстренные случаи - 5, юридические вопросы - 10. По всем обращениям заявителям оказана экстренная, психологическая, юридическая, социальная и правовая помощь.