Мы хотим, чтобы каждый был услышан - Данияр Есин о законе о мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Закон о мирных собраниях не может быть оторван от существующих реалий и правоприменительной практики. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития Данияр Есин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Право на свободу организации мирных собраний и участия в них гарантировано как гражданам, так и организациям. Мы хотим, чтобы каждый был услышан.

При этом все мы с вами должны осознавать, что законодательство о мирных собраниях не может быть оторвано от существующих реалий, правоприменительной практики, от уровня политической культуры, традиций и политического сознания», - заявил вице-министр в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

«Любой закон схож с живым организмом. Жизнь не стоит на месте и постоянно развивается. Практика применения норм нового закона, покажет его достоинства и недочеты, а также пути устранения возможных пробелов», - подчеркнул Д. Есин.

Кроме того, в ведомстве выразили благодарность участникам рабочих групп, депутатам Парламента и представителям гражданского общества, членам Национального совета общественного доверия и представителей правозащитных организаций за работу над законом.

Напомним, 25 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан»