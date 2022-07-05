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Мы готовы ко всем сценариям - глава Минздрава о коронавирусе
5 Июля 2022 12:49

Мы готовы ко всем сценариям - глава Минздрава о коронавирусе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заболеваемость коронавирусом начиная с этого месяца выросла, заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сентябре может ли вырасти заболеваемость?», - спросили журналисты министра здравоохранения.

«По прогнозам, наблюдается рост заболеваемости в этом месяце. Если анализировать, в 2020 году, в прошлом году, в этом месяце растет заболеваемость инфекцией. У инфекционного заболевания есть своя сезонность», - сказала Ажар Гиният журналистам после заседания Правительства.

Также глава ведомства заявила, что Минздрав готов ко всем сценариям развития коронавируса.

«Мы готовы ко всем сценариям. Были случаи, когда в сутки регистрировались 16 тыс. случаев заболевания. Мы проходили эту волну. Сегодня зарегистрировано 187 случаев коронавируса. Медицинские организации готовы бороться с коронавирусом. Препараты, кадровые вопросы изучены, в течение двух лет мы боремся», - прокомментировала А. Гиният.

Ранее глава Минздрава сообщила, что в Казахстане эпидемиологическая ситуация по коронавируса стабильная. При этом, она порекомендовала казахстанцам носить маски в местах массового скопления.


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Автор:
Корреспондент

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