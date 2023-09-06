Мы готовы к референдуму по строительству АЭС – член ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов прокомментировал готовность организации к проведению референдума по строительству АЭС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос по референдуму пока не решен. Сроки обозначат попозже», - сказал Шавкат Утемисов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, ЦИК уже начал подготовку.

«Все необходимые работы - подготовительные, в том числе составление списка избирателей, работа, которая должна провестись нашими территориальными избирательными комиссиями, т.е. все в плановом режиме, мы готовы», - отметил спикер.

Однако сроки он назвать не смог.

«Абсолютно неизвестно. Никаких сведений по этому поводу у нас нет», - сказал Ш. Утемисов, заверив, что ЦИК будет готов, если примут решение о проведении референдума в 2023 году.