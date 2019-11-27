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Мы готовы к «Манчестер Юнайтед» – полузащитник «Астаны»

27 Ноября 2019 18:26
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Мы готовы к «Манчестер Юнайтед» – полузащитник «Астаны»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полузащитник ФК «Астана» Иван Маевский поделился ожиданиями от предстоящего матча против английского клуба «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сборники у нас провели две игры. Это говорит о том, что они не остались без игровой практики. Плюс на такую игру, как завтра, можно за счет атмосферы, настроя выложиться на 150 процентов. Все ребята готовы и ждут следующую игру», - сказал Иван Маевский на предматчевой пресс-конференции.

Он также рассказал непосредственно о подготовке футболистов.

«Все соскучились по футболу и готовимся в плановом режиме. Это большой праздник для казахстанского футбола. Все будут играть в приподнятом настроении, не каждый день приезжает такой клуб, как «Манчестер Юнайтед», - подчеркнул футболист.


Напомним, игра между чемпионом Казахстана и одним из самых титулованных клубов Англии и Европы состоится 28 ноября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Первый матч между этими командами состоялся в Манчестере 19 сентября и завершился победой хозяев со счетом 1:0. После этого астанчане уступили в Белграде «Партизану» с минимальным счетом 1:2. Однако после этого случилось двухматчевое противостояние с голландским «АЗ Алкмаар», в котором столичные футболисты дважды уступили с крупным счетом.

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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