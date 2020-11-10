Мы готовы к любому формату обучения – Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК вице-министр образования и науки РК Мирас Дауленов прокомментировал вопрос журналиста о том, в каком формате будет организовано обучение школьников во второй четверти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть ли какие-то рекомендации от Министерства образования и науки РК? Могут ли хотя бы ученики начальных классов учиться в офлайн-формате, а не в дежурных группах. По красным регионам среди населения ходят слухи, что в тех регионах даже в дежурных группах могут отменить обучение, все перейдут в онлайн-формат. Действительно ли это так?» – сказала журналист.

В ведомстве заверили, что готовы к любому формату обучения, однако решение принимается Министерством здравоохранения РК.

«Решение принимается с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки конкретно по регионам, по стране Министерством здравоохранения РК. В данном случае, если говорить об организациях образования, мы в целом готовы к любому формату обучения. Если говорить конкретно по отдельным организациям образования, расположенных в отдельных регионах, находящихся в красной или желтой зоне, то решение по ним будет принимать Межведомственная комиссия», - прокомментировал Мирас Дауленов.

Он пояснил, что все будет решаться с учетом того, насколько регион близко расположен к очагам эпидемиологической ситуации.

«Ситуация, мы видим, меняется ежедневно. Вы видите, что происходит в других странах. Все будет решаться с учетом того, насколько регион расположен близко к данным очагам эпидемиологической ситуации. В зависимости это решение будет приниматься. Я уверен, что в ближайшее время решение будет полностью принято и доведено до общественности», - резюмировал вице-министр образования и науки РК Руслан Дауленов.