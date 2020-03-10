Мы готовимся к наихудшему сценарию во время паводка – спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели готовятся к самому худшему сценарию прохождения паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опасения служб гражданской защиты вполне оправданы. Согласно гидрологическому прогнозу филиала РГП «Казгидромет» , по области влагозапасы больше среднемноголетних норм на 20-70%, осеннее увлажнение почвы составляет от 35% до 95%. По притокам реки Есиль, которые будут формировать сток воды в главную водную артерию региона, тоже большое количество осадков и влагозапасов.

«На малых реках идет небольшое снеготаяние. Сейчас погода нам благоприятствует. Днем – плюсовая температура, ночью – минус. Происходит испарение, вымерзание влагозапасов. «Казгидромет» прогнозируют раннюю весну. И возможно, скоро погода перейдет на положительные температуры и ночью. Это может не самым лучшим образом сказаться на прохождении паводка. Все будет зависеть от погоды. Мы готовимся к наихудшему варианту событий. Выполняются все противопаводковые мероприятия: очистка снега, арыков, водопропускных труб, заготовка инертных материалов», - сказал начальник управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев.

Сергеевское водохранилище сейчас наполнено на 95%, Петропавловское – на 87%. Сергеевское водохранилище нерегулируемое. Сброс там начинается только после того, как оно будет полностью заполнено. На Петропавловском водохранилище сброс воды уже идет. По словам Р. Жумагалиева, ежесекундно сбрасывают 16 кубических метров воды.

Пока в регионе ожидают паводок на уровне 2017-го года.



