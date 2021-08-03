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Мы еще покажем результат – Серик Сапиев

3 Августа 2021 18:53
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Мы еще покажем результат – Серик Сапиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По тем видам спорта, где показали плохие результаты, будем спрашивать с главных тренеров. Об этом рассказал Председатель комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«После каждого соревнования у нас проводится обсуждение, расширенное собрание. После этой Олимпиады, конечно, будем выявлять причины, почему так случилось. Потом уже решим, какие меры нужно принимать. Если будут ошибки или не будет результатов, примем решение. Как уже говорил, не будем делать преждевременные выводы. Есть другие виды спорта. По тем видам спорта, где показали плохие результаты, будем спрашивать с главных тренеров. Мы поручаем им подготовку. Поэтому будем спрашивать с главных тренеров, принимать соответствующее решение», - прокомментировал председатель комитета по делам спорта и физической культуры.

Он отметил, что Олимпиада все еще проходит. Поддержите наших спортсменов. Мы еще покажем результат», - добавил Серик Сапиев.

Напомним, ранее сообщалось, что Нурсултан Турсынов уступил в 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе.


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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