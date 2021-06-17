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    19:15, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Мы достигнем результатов, которыми будет гордиться наше поколение – врач Юрий Пя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоящий праздник - не просто День медицинского работника, это год медицины для всех, потому что все вовлечены в процесс лечения пациентов. Такое мнение в ходе встречи с медицинскими работниками выразил председатель правления КФ «University Medical Center» Юрий Пя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для меня большая честь быть вместе с ними. Это возможность поделиться с вами впечатлениями, которые происходят в последние годы. Я бы хотел рассказать о позитивной стороне этой пандемии. Я вижу здесь коллег, с которыми в течение этой пандемии удалось скоординировать вместе работу и помогать нашим пациентам в лечении тяжелой патологии, которая охватила всех. Думаю, это не просто День медицинского работника, это год медицины для всех, потому что все вовлечены в процесс лечения пациентов», - отметил председатель правления КФ «University Medical Center».

    По его словам, такого никогда не было в истории человечества, когда все, начиная от руководства страны, заканчивая простыми людьми, включены в этот процесс – борьбы с пандемией.

    «Это очень важный стратегический момент в нашей жизни. Лично я хотел бы поблагодарить Правительство за такую возможность - организовать академический медицинский центр в составе Nazarbayev University. Для меня это большая ответственность. Думаю, мы достигнем результатов, которыми будут гордиться не только те, кто находится в этом зале, но и наше поколение. За то, что есть такая возможность: учиться, исследовать и лечить все в одном формате. Желаю всем здоровья, успехов в работе и оптимизма. Я уверен, мы преодолеем этот недуг и выйдем на новый уровень развития в нашей стране», - сказал Юрий Пя.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество
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