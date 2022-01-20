Мы допустили большой пробел в национальной идеологии - Нурторе Жусип

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Нурторе Жусип раскритиковал работу Правительства по продвижению национальных ценностей. Во время пленарного заседания Сената депутат озвучил свой депутатский запрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурторе Жусип считает, что сейчас важно придать большое значение «алматинской трагедии» и извлечь урок из этих событий.

«Мы допустили большой пробел в национальной идеологии, национальном воспитании. В этом необходимо публично признаться, вместо того, чтобы углублять патриотические чувства, говоря: «это государство мое, мой Казахстан». Мы выдвинули вперед понятие «как зарабатывать деньги», «быстро разбогатеть», измерять все ценности деньгами стали. Сегодняшняя молодежь воспитывается в основном на Tik-Tok, а не запретами и уроками предков. В обществе вместо сострадания, любви, заботы, жалости, благодарности и добродетели, удовлетворенности милосердием, снисхождения и уважения воцарились всеобщая жестокость, беспощадный произвол, обман, коварство, ложь, сплетни, гордыня, месть и подхалимство. На задний план отошли понятия «трудиться», «зарабатывать честным трудом», «ответственность перед обществом»», - заявил Нурторе Жусип.

«Откуда взялись кровопийцы, которые готовы разгромить свой очаг, свое имущество, не задумываясь ни на миг о своих поступках. Почему, откуда выросло такое поколение?» - обратился сенатор к Премьер-Министру страны.

Депутат проинформировал, что к примеру, в прошлом году в Сенате прошли парламентские слушания, посвященные вопросу сохранения и дальнейшего продвижения национальных ценностей. Участники слушаний подняли множество проблемных вопросов, а по итогам работы Правительству были даны рекомендации.

«Считаю важным вам вновь обратить внимание на эти рекомендации, ознакомить с материалами парламентских слушаний всех членов Правительства и срочно принять меры по их реализации. Сенат выдвинул на повестку дня вопросы сохранения и продвижения национальных ценностей – Независимости и исторического познания, сакральности родной земли, языка и нравственности, национальных традиций и семейного воспитания, образования и квалификации как главных принципов казахского общества. Ни один из них не был принят во внимание», - считает Нурторе Жусип.

В своем запросе депутат остановился на проблемах телевидения, где телеканалы в погоне за рейтингами транслируют программы, которые вредят нравственному развитию граждан.

«Большинство ведущих каналов в стране финансируются из бюджета за счет госзаказа. Зачем им нужен «рейтинг»?» - задался вопросом депутат и предложил преобразовать каналы «Ел Арна» и «Тәлім ТВ» в подростково-молодежный канал. Важность необходимости создания подобного контента подчеркивал Президент страны еще два месяца назад.

Вместе с тем, депутат поставил ряд конкретных вопросов в сферах образования, духовного воспитания молодежи, создания цифровых проектов для подростков и решения проблем безработицы.

Сенатор попросил Главу Правительства как можно быстрее проработать рекомендации о сохранении и продвижении национальных ценностей, принятые участниками парламентских слушаний в Сенате, а также обратить внимание на конструктивные предложения, публикуемые в социальных сетях, и составить четкий план действий.

«Никто не построит для нас новое государство. Нам нужно крепкое общество, нужен новый Казахстан! Вот об этом каждому из нас важно помнить постоянно»,- отметил сенатор.