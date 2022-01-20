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Мы допустили большой пробел в национальной идеологии  - Нурторе Жусип

20 Января 2022 12:09
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Мы допустили большой пробел в национальной идеологии  - Нурторе Жусип

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Нурторе Жусип раскритиковал работу Правительства по продвижению национальных ценностей. Во время пленарного заседания Сената депутат озвучил свой депутатский запрос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Нурторе Жусип считает, что сейчас важно придать большое значение «алматинской трагедии» и извлечь урок из этих событий.

«Мы допустили большой пробел в национальной идеологии, национальном воспитании. В этом необходимо публично признаться, вместо того, чтобы углублять патриотические чувства, говоря: «это государство мое, мой Казахстан». Мы выдвинули вперед понятие «как зарабатывать деньги», «быстро разбогатеть», измерять все ценности деньгами стали. Сегодняшняя молодежь воспитывается в основном на Tik-Tok, а не запретами и уроками предков. В обществе вместо сострадания, любви, заботы, жалости, благодарности и добродетели, удовлетворенности милосердием, снисхождения и уважения воцарились всеобщая жестокость, беспощадный произвол, обман, коварство, ложь, сплетни, гордыня, месть и подхалимство. На задний план отошли понятия «трудиться», «зарабатывать честным трудом», «ответственность перед обществом»», - заявил Нурторе Жусип.

«Откуда взялись кровопийцы, которые готовы разгромить свой очаг, свое имущество, не задумываясь ни на миг о своих поступках. Почему, откуда выросло такое поколение?» - обратился сенатор к Премьер-Министру страны.

Депутат проинформировал, что к примеру, в прошлом году в Сенате прошли парламентские слушания, посвященные вопросу сохранения и дальнейшего продвижения национальных ценностей. Участники слушаний подняли множество проблемных вопросов, а по итогам работы Правительству были даны рекомендации.

«Считаю важным вам вновь обратить внимание на эти рекомендации, ознакомить с материалами парламентских слушаний всех членов Правительства и срочно принять меры по их реализации. Сенат выдвинул на повестку дня вопросы сохранения и продвижения национальных ценностей – Независимости и исторического познания, сакральности родной земли, языка и нравственности, национальных традиций и семейного воспитания, образования и квалификации как главных принципов казахского общества. Ни один из них не был принят во внимание», - считает Нурторе Жусип.

В своем запросе депутат остановился на проблемах телевидения, где телеканалы в погоне за рейтингами транслируют программы, которые вредят нравственному развитию граждан.

«Большинство ведущих каналов в стране финансируются из бюджета за счет госзаказа. Зачем им нужен «рейтинг»?» - задался вопросом депутат и предложил преобразовать каналы «Ел Арна» и «Тәлім ТВ» в подростково-молодежный канал. Важность необходимости создания подобного контента подчеркивал Президент страны еще два месяца назад.

Вместе с тем, депутат поставил ряд конкретных вопросов в сферах образования, духовного воспитания молодежи, создания цифровых проектов для подростков и решения проблем безработицы.

Сенатор попросил Главу Правительства как можно быстрее проработать рекомендации о сохранении и продвижении национальных ценностей, принятые участниками парламентских слушаний в Сенате, а также обратить внимание на конструктивные предложения, публикуемые в социальных сетях, и составить четкий план действий.

«Никто не построит для нас новое государство. Нам нужно крепкое общество, нужен новый Казахстан! Вот об этом каждому из нас важно помнить постоянно»,- отметил сенатор.

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#Сенат   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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