Мы должны заключить мир с природой – Генсек ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Человек истощает ресурсы Земли быстрее, чем природа успевает их восполнить. При этом биоразнообразие уменьшается беспрецедентными и тревожными темпами. Восстановить гармоничные отношения с природой призвал Генеральный секретарь ООН по случаю Международного дня биоразнообразия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Мы фактически объявили войну природе», – считает Антониу Гутерриш. Миллион видов флоры и фауны находятся на грани вымирания, на наших глазах исчезают целые экосистемы, высыхают водно-болотные угодья, а пустыни, наоборот, наступают. Каждый год мы теряем 10 млн га лесов, океаны задыхаются от пластика и окисляются, поскольку им приходится поглощать все больше углекислого газа, который производим мы, люди. При этом на охрану природы мы тратим меньше, чем на субсидирование тех отраслей, которые ее уничтожают.

«Мы не выполнили ни одной задачи в области сохранения биоразнообразия, которые сами же и поставили на международном уровне», – констатирует Генсек и напоминает, что природа - источник жизни, она не только дает человеку необходимые ресурсы, но и способна помочь решить огромное количество проблем, например, связанных с изменением климата.

Пандемия особенно ярко продемонстрировала тесную взаимосвязь между человеком и окружающим миром. Три четверти новых и появляющихся инфекционных заболеваний имеют зоонозный характер, то есть передаются человеку от животных.

Антониу Гутерриш пояснил, что изменения в землепользовании и наступление человека на традиционные места обитания диких животных – основная причина возникновения таких инфекционных заболеваний, как Эбола и COVID-19.

«Нужно охранять природу, восстанавливать экосистемы и стремиться к гармонии в отношениях с планетой, – подчеркнул Антониу Гутерриш. – Обратив вспять процесс утраты биоразнообразия, мы сможем улучшить здоровье людей, добиться устойчивого развития и выйти из климатического кризиса».

И ключ к успеху, считает Генсек, – экологичный образ жизни. «Каждый человек в любой точке мира должен иметь возможность жить в соответствии с принципами экологической ответственности«, – убежден глава ООН, а для этого необходимо принимать «более эффективные стратегии, поощряющие ответственность правительств, бизнеса и отдельных граждан».

«Если мы не заключим мир с планетой, то останемся в проигрыше», – подытожил Генеральный секретарь.



