9 Августа 2022 12:14

Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства подчеркнул, что необходимо использовать все имеющиеся современные коммуникации и ресурсы, широко освещать каждую встречу с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принцип свободного доступа на встречи должен сохраняться. Глава государства подчеркивал важность принципа «слышащего государства». Мы должны выслушивать проблемы людей, их критику», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что людей волнуют простые вещи, происходящие здесь и сейчас. Только по итогам встреч населения с акимами всех уровней было поднято около 30 тыс. вопросов и предложений.

«Эти вопросы нужно решать. Люди должны видеть, что поднимаемые ими проблемы решаются. В связи с чем, до конца текущего года центральным и местным органам необходимо продолжить проведение всех запланированных встреч с населением в соответствии с утвержденным форматом и графиком. Используя все имеющиеся современные коммуникации и ресурсы, следует широко освещать каждую встречу, показывать то, что уже сделано, как будут решаться другие вопросы», - заключил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz



