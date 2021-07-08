Мы должны выбрать не просто хорошего человека, а современного управленца - предприниматель о выборах акимов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области акимов сельских округов, сел и поселков будут избирать 25 июля 2021 года. Председатель общественного объединения «Союз предпринимателей Карагандинской области» Серик Санаубаев поделился своим мнением о предстоящих выборах.

«Как раз сейчас настало то время, когда нужно провести такие выборы. Очень важно, что к ним допускаются и самовыдвиженцы. Это повысит конкуренцию. Все мы говорим о том, что акимы должны избираться, а не назначаться, поэтому народ должен активно включиться в выборный процесс. И взять на себя свою долю ответственности за судьбу страны, области, района, округа, села», – считает Серик Санаубаев.

Главное, по словам спикера, выбрать не просто хорошего человека, а грамотного современного управленца.

«Мы должны выбирать не только знающего человека с отличным образованием, с какими-то хорошими личностными качествами, но и современного управленца, который умеет слушать и умеет делать. Избранному акиму нужно будет выполнять все свои обещания. И здесь крайне необходима помощь и поддержка населения. Мы как граждане страны должны способствовать тому, чтобы выборы прошли на достойном уровне. Государство свой шаг уже сделало, теперь дело за нами», – подчеркнул Серик Санаубаев.



