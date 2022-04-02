Мы должны учитывать запросы детей в отдалённых селах - аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Год детей аким Павлодарской области заявил о том, что финансирование системы образования увеличивается с каждым годом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Иртышском районе проведут капитальный ремонт сразу в шести школах. Аким области Абылкаир Скаков ознакомился с планами по развитию системы образования в регионе в школе №1 села Иртышск», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Аким Иртышского района Аян Бейсекин доложил, что конкурсные процедуры завершены, и подрядчики скоро начнут работать на объектах. В 2023 году здесь хотят сделать капремонт в Майконырской и Амангельдинской школах по программе «Ауыл - ел бесігі».

«Проектно-сметную документацию на ремонт этих школ мы начнём разрабатывать уже в этом году, - сказал А. Бейсекин. - В 2024-2025 годах проведём ремонт в семи малокомплектных школах».

Охват дошкольным воспитанием детей от трёх до шести лет составляет 100 процентов. Показатель охвата ясельным воспитанием составляет 99,3 процента. Это связано с тем, что не все родители хотят отдавать малышей в младшие группы, добавили в облакимате.

Глава области обратил особое внимание тому, как проходит организация творческих кружков в сельской местности.

«В городах и районных центрах у детей равные возможности для разностороннего развития, - сказал Абылкаир Скаков. - Мы должны учитывать запросы ребят в отдалённых селах. Именно там произрастают настоящие таланты».

В свою очередь, руководитель Иртышского районного отдела образования Лаура Дисюпова сообщила, что во всех 25 школах района, в том числе в отдалённых селах ведутся кружки по интересам.

По укреплению системы отопления в школах глава района Аян Бейсекин сообщил, что в 2022 году в шести школах планируют заменить двенадцать котлов на твёрдом топливе. В котельных трёх объектов образования заменят дымовые трубы.

А. Скаков отметил, что финансирование системы образования увеличивается с каждым годом.

«В 2019 году финансирование капитального ремонта в сфере образования составляло около 600 миллионов тенге, - сказал аким Павлодарской области. - В этом году на ремонт школ только в Иртышском районе выделено столько же средств».

После глава региона встретился с педагогическим коллективом школы. Он отметил, что учителям необходимо не только учить детей, но и прививать коммуникационные навыки и развивать внутреннюю культуру детей.

«На вас возложены очень многогранные задачи и большая ответственность, - сказал Абылкаир Скаков. - Наша задача как руководства состоит в том, чтобы обеспечивать должные условия для полноценной работы учителей».

В здании районной больницы глава региона ознакомился с работой нового кабинета маммографии и передвижного медицинского комплекса. Акиму Павлодарской области сообщили, что в прошлом году персонал медцентра провёл 5 203 обследования. В 2021 году в больнице купили цифровой рентгеновский аппарат взамен старого. Финансовую помощь в приобретении современного оборудования оказало ТОО «СК-Фармация».

А. Скаков также побывал в магазине «Камил» - одном из партнёров областного стабфонда. Аким области поинтересовался количеством магазинов-партнёров стабилизационного фонда. Аким района сообщил, что в селе Иртышск есть семь торговых точек, продающих продукты по социальной цене. Ещё в семи сельских округах работают субпартнёры.

Глава региона поручил увеличить количество социальных партнеров, чтобы жители каждого села могли покупать продукты питания по удешевлённой цене.