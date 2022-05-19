Мы должны строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями отечественного бизнеса в Акорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Казахстан.

Открывая совещание, Глава государства отметил, что проведение встреч для обсуждения вопросов, волнующих бизнес-сообщество, становится хорошей традицией. Он добавил, что с момента предыдущей встречи в январе многое изменилось как внутри страны, так и за ее пределами.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, будущее страны напрямую зависит от сильной экономики, наши предприниматели должны ставить интересы государства выше.

«В целом, для обеспечения эффективной работы отчеты государственных органов недостаточны. Считаю важным получить вашу оценку происходящего в стране и мире. Со своей стороны, хотел бы еще раз обозначить, что как Глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения «хлебных мест» и должностей мы не допустим», – заявил Президент.

Глава государства подверг критике недостатки в работе правоохранительных органов, указав на недопустимость прежних методов работы с бизнесом.

«Открыто заявляю – принцип «лес рубят – щепки летят» тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены – по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка. В 2019 году в своем Послании я говорил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства. Это работа Генеральной прокуратуры. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю – именно мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил о недопустимости коррупционных проявлений в работе госорганов.

«Не секрет, что региональные власти, руководители территориальных правоохранительных подразделений срослись с бизнесменами, и под видом поддержки бизнеса способствовали их не всегда легальной деятельности. Как говорится, распределяли потоки. Все это создало справедливую характеристику казахстанского бизнеса как коррупционного, теневого, базирующегося на адмресурсе и кружащегося вокруг тендеров, бюджетных потоков. Такого рода преступлениям государство обязательно и решительно должно поставить системный заслон. Это – большая задача. Кстати говоря, именно такая характеристика отечественного бизнеса сильно вредит репутации нашего государства в целом. Другими словами, у нас в стране не должно быть никаких так называемых «крыш» и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики. Мы должны строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства», – убежден лидер Казахстана.

Для решения этих проблем Глава государства обозначил ряд конкретных шагов.

В первую очередь, по мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо принять системные меры по снижению репрессивного характера деятельности контролирующих органов.

«За последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тыс. предпринимателей – это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования. Генеральной прокуратуре нужно обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных и особенно следственных действий в отношении субъектов предпринимательства», – поручил Президент.

Наряду с этим Глава государства указал на масштабность практики признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле это лишь имущественные споры. Касым-Жомарт Токаев потребовал от правоохранительных органов направить усилия прежде всего на раскрытие фактов мошенничества, отмывание средств, незаконное обналичивание, строительство финансовых пирамид.

«Конечно же, уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны прекращаться Генеральной прокуратурой в срочном порядке. А с тех, кто инициировал такие сомнительные дела, нужен спрос. Важно определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса. Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Верховным судом и Правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство. Администрации взять данный вопрос на контроль», – поручил Президент.

В своей речи Глава государства затронул проблемы, связанные с системой государственного аудита. По его словам, результаты проверок госаудита в отношении госорганов-заказчиков часто становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей-поставщиков. Он добавил, что система выстроена так, что предпринимателям невозможно ни обжаловать результаты госаудита, ни уйти от необоснованного уголовного преследования.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость внедрения механизма, который не позволит начать уголовное дело, пока не будут исчерпаны все возможности обжалования итогов госаудита в гражданском порядке. Он поручил Генеральной прокуратуре совместно с Национальной палатой предпринимателей и бизнес-омбудсменом в срочном порядке разработать механизмы разграничения сфер уголовной и гражданско-правовой ответственности при решении вопроса о начале расследования.

Другой актуальной задачей Глава государства назвал выстраивание более эффективной системы выявления факторов давления на бизнес.

«Система сдержек и противовесов плюс общественный контроль – вот формула успеха в этой реформе. Каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на контроле Генерального прокурора. Подобные дела требуется доводить до конца. Здесь не может быть и речи о какой-либо корпоративной солидарности», – предупредил Президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на приоритетности обеспечения открытого и справедливого правосудия.

«Без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает более 2 тыс. судей. С начала года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться», – заявил Глава государства.

Еще одним приоритетом Президент считает обеспечение принципа правосудия.

«Необходимость решительного реформирования судебной системы назрела. Эта необходимость хорошо воспринимается и самими судьями. Полагаю, реформа достигнет своих конечных результатов. Мы слышим эти призывы от наших иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Помимо шагов по усилению механизмов защиты бизнеса, Глава государства также считает важным формирование привлекательного инвестиционного климата. По его мнению, в условиях глобальной турбулентности и неопределенности, усиления внешних и внутренних вызовов, усиливается роль государства.

«Для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции. Риски ее возникновения кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности. Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подверг критике эффективность системы и процедуры получения доступа предпринимателей к земельным участкам и поручил Правительству взять этот вопрос на особый контроль. По его словам, эффективная реализация проекта позволит оперативно внедрить автоматизированный механизм подачи и рассмотрение заявки на получение земель. Эту систему он поручил запустить до конца текущего года.

В выступлении Глава государства высказался по поводу справедливых упреков предпринимателей в отношении постоянных изменений и непредсказуемости государственных политик. Поэтому он поручил привлечь бизнес-сообщество к разработке Новой экономической политики.

«От Правительства и Администрации Президента ожидаю доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее. Эту работу следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом мы сможем выработать действительно нужные и эффективные реформы», – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства затронул вопросы налоговой политики и администрирования, где сейчас наблюдается определенный дисбаланс. Правительству совместно с бизнес-сообществом поручено разработать долгосрочную Концепцию налоговой политики.

Обращаясь к предпринимателям, Президент отметил, что формирование привлекательного бизнес-климата включает в себя не только изменение законов и предоставление государственных субсидий. Определяющую роль здесь должна сыграть эффективная реализация всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне.

Резюмируя, Касым-Жомарт Токаев поручил акимам всех регионов принять во внимание все высказанные в ходе встречи замечания, и вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения. Он добавил, что работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнес-климата в тех или иных областях.

«Такие встречи мы будем продолжать. Они будут носить деловой характер», – заключил Глава государства.

В ходе мероприятия выступили Премьер-министр Алихан Смаилов, Генеральный прокурор Берик Асылов, председатель Верховного суда Жакип Асанов, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Райымбек Баталов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, а также представители бизнеса.