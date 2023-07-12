Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Одним из приоритетов экономической политики является поэтапное сокращение доли государства в экономике. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Реализация данной политики должна проводиться через комплексную приватизацию и передачу несвойственных функций в конкурентную среду. Мы должны сократить долю государства в экономике до 14,4% ВВП. До конца года необходимо обеспечить качественную реализацию Комплексного плана приватизации», - сказал Алихан Смаилов.

В целом, по словам Премьер-Министра, требуется четкая и слаженная работа в этом направлении.

«Моим заместителям по курируемым отраслям и госорганам организовать координацию и контроль», - поручил Алихан Смаилов.

Ранее Премьер сообщил, что вместе с тем зафиксировано снижение производства промышленной продукции в следующих четырех областях.