Мы должны соблюдать карантинные меры, чтобы не достигнуть точки невозврата - Айгуль Соловьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Ассоциации экологических организаций РК Айгуль Соловьева высказалась относительно усиления карантинных мер в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, ужесточение карантинных мер - правильное. Потому что если пойдет большая волна, то неизвестно, сколько смертей она принесет. Весь мир подчиняется и локдауну, и особому режиму. Поэтому, я думаю, мы не исключение. В Алматы уже обнаружили южноафриканский и британские штаммы коронавируса. Они ведь могут трасформироваться вообще в какие-то последствия, которые мы даже не предугадываем», - сказала Айгуль Соловьева в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Глава Ассоциации экологических организаций также коснулась вопроса возмущения граждан ужесточением карантина.

«Что интересно, когда объявляют локдаун все возмущаются, а когда идет «черная лента» об увеличении количества смертей, то люди начинают винить власти: «Мол, вот чем занималось Правительство, чем занимались специальные службы?», то есть начинаются упреки. Мне кажется надо подчиняться этому и соблюдать, а не доказывать, что локдаун это всемирная выдумка тогда, как-то так я понимаю для себя. И потом, законопослушность - это основной индикатор цивилизованности и демократического общества. Многие демократические страны закрыли рестораны и там полный порядок, никому и в голову не приходит, чтобы в ночных клубах кто-то гулял», - добавила Айгуль Соловьева.

Она также отметила факт заполненности больниц.

«Вот сейчас посмотрите в больницах койки переполнены, это какие расходы – просто посидите дома, понятно, что это снижение социальной активности, но надо этому подчиняться. Динамика, я сама отслеживаю, ежедневно растет и приводит к какой-то критической точке и чтобы не достигнуть точки невозврата, безусловно, это надо, Правительство должно это продумывать, а мы как граждане должны подчиняться», - подчеркнула Айгуль Соловьева.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Четыре региона Казахстана по-прежнему находятся в «красной» зоне.