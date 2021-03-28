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    11:47, 28 Март 2021 | GMT +6

    Мы должны соблюдать карантинные меры, чтобы не достигнуть точки невозврата - Айгуль Соловьева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Ассоциации экологических организаций РК Айгуль Соловьева высказалась относительно усиления карантинных мер в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На мой взгляд, ужесточение карантинных мер - правильное. Потому что если пойдет большая волна, то неизвестно, сколько смертей она принесет. Весь мир подчиняется и локдауну, и особому режиму. Поэтому, я думаю, мы не исключение. В Алматы уже обнаружили южноафриканский и британские штаммы коронавируса. Они ведь могут трасформироваться вообще в какие-то последствия, которые мы даже не предугадываем», - сказала Айгуль Соловьева в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

    Глава Ассоциации экологических организаций также коснулась вопроса возмущения граждан ужесточением карантина.

    «Что интересно, когда объявляют локдаун все возмущаются, а когда идет «черная лента» об увеличении количества смертей, то люди начинают винить власти: «Мол, вот чем занималось Правительство, чем занимались специальные службы?», то есть начинаются упреки. Мне кажется надо подчиняться этому и соблюдать, а не доказывать, что локдаун это всемирная выдумка тогда, как-то так я понимаю для себя. И потом, законопослушность - это основной индикатор цивилизованности и демократического общества. Многие демократические страны закрыли рестораны и там полный порядок, никому и в голову не приходит, чтобы в ночных клубах кто-то гулял», - добавила Айгуль Соловьева.

    Она также отметила факт заполненности больниц.

    «Вот сейчас посмотрите в больницах койки переполнены, это какие расходы – просто посидите дома, понятно, что это снижение социальной активности, но надо этому подчиняться. Динамика, я сама отслеживаю, ежедневно растет и приводит к какой-то критической точке и чтобы не достигнуть точки невозврата, безусловно, это надо, Правительство должно это продумывать, а мы как граждане должны подчиняться», - подчеркнула Айгуль Соловьева.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Четыре региона Казахстана по-прежнему находятся в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Мнения Общество
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