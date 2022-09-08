Мы должны развивать сильные политические партии - спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев назвал факторы в целях развития политической конкуренции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы была реальная политическая конкуренция, нужно выполнить несколько условий. Первое условие - мы должны развивать сильные политические партии, должна быть политическая конкуренция между этими партиями. Во-вторых, нужно обеспечить сильное гражданское общество, чтобы люди могли выражать свое мнение, не боялись говорить о своей позиции. В третьих, очень важно, чтобы у нас были очень сильные, влиятельные СМИ, которые не гонятся за популизмом, а имеют миссию влиять позитивно на ситуацию в стране, информировать людей, направлять где-то, если необходимо, с точки зрения каких-то созидательных целей. Поэтому сильная партия, развитое гражданское общество, влиятельные СМИ - все это является важными условиями для того, чтобы мы необратимо двигались по пути демократических реформ», - пояснил Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Также по словам спикера палаты, очень важно, чтобы все соблюдали законы.

«Соблюдение законов должно для всех обязательством. Мы создаем такое общество. Возможно, у нас были какие-то ошибки прошлого, возможно, что-то мы неправильно делали, но теперь мы создаем справедливый Казахстан. В основе справедливого Казахстана - уважение и следование закону независимо от статуса, где ты работаешь, на какой позиции находишься. Все должны следовать закону: и журналисты, и депутаты, и члены Правительства, и все граждане нашей страны. Когда мы создадим такое общество, мы обеспечим необратимость демократических реформ в нашей стране», - считает Маулен Ашимбаев.

Ранее председатель Сената прокомментировал предложение Главы государства по поводу введения однократного президенства в стране и заявил, что он поддерживает озвученные реформы.