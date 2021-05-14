Мы должны прислушиваться к врачам - главный раввин  Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный раввин Республики Казахстан Ешая Коген высказался касательно массовой вакцинации против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы еврейской общины, люди должны прислушиваться к врачам.

«Мы все знаем, что здоровье идет от Бога. Полномочия ложатся на врачей, но через них людей лечит Бог. Когда человек получает лечение, он должен знать, что оно приходит к нему благодаря благословению Всевышнего. Поэтому прислушиваться к врачам нужно обязательно. Если человек не слушает советы врачей и допустим не принимает соответствующие лечение и лекарства, он нарушает Божьи заповеди. Почему? Потому что, у нас у всех есть обязательства беречь свое здоровье. Коронавирус- это страшная эпидемия, который распространился по всему миру. Из-за вируса много заболевших и многих мы, к сожалению потеряли. Провакцинироваться от коронавируса - это не просто совет врачей. Мы видим, что во всем мире благодаря вакцине эпидемия потихоньку отступает», - сказал главный раввин Казахстана Ешая Коген.

Кроме того, он отметил, что при вакцинации необходимо учесть индивидуальные рекомендации врачей.

«Да, есть индивидуальные случаи, когда вакцина по состоянию пациента ему противопоказана. Но если со здоровьем все хорошо и никаких противопоказаний нет, необходимо прислушаться к врачам. Я сам получил два компонента вакцины от коронавируса. Все прошло благополучно. Чувствую себя хорошо», - уточнил он.

Спикер также отметил, что надо правильно относиться к вакцинации.

«К примеру, сейчас многие родители отказываются прививать своих детей по религиозным побуждениям. Это не связано с религией. Согласно религии, в любом вопросе следует обращаться к специалистам. В данном случае, к специалистам по здоровью, то есть к врачам. Тем более, что мы видим хорошие результаты от вакцинации. Она изучена и разработана, чтобы противостоять этому коварному вирусу. Человек должен думать не только о себе, но и об окружающих. Из-за пандемии люди не могут выйти на работу и прокормить свою семью. Поэтому нам надо усилить дружбу и заботу друг о друге», - сказал он.