+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -7 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мы должны приложить все усилия, чтобы поднять статус қазақ куресі - чемпион мира

16 Декабря 2019 19:15
Поделиться:
Мы должны приложить все усилия, чтобы поднять статус қазақ куресі - чемпион мира

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе пресс-конференции в «Жекпе жек сарайы» были подведены итоги первого дня чемпионата мира по Qazaq Kuresi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Первую золотую медаль завоевала сборная Казахстана на ЧМ по qazaq kuresi
Торжественное открытие ЧМ по qazaq kuresi прошло в Актобе Борцы из 40 стран выступят на чемпионате мира по Qazaq Kuresi Очень рад своему результату – бронзовый призер «Әлем Барысы»

В пресс-конференции участвовали советник президента Международной федерации Qazaq Kuresi Улан Рыскул, победитель чемпионата мира в весовой категории 100+ Руслан Абдразаков, а также генеральный секретарь ЮНЕСКО Ким Си Хен.

Казахстанский борец Руслан Абдразаков, ставший вчера чемпионом мира по қазақ куресі в категории свыше 100 килограммов, отметил, что соревнования проходят на высоком уровне.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы поднять значимость қазақ куресі на мировом уровне. Соревнования в Актобе проходят на высоком уровне, я благодарен болельщикам за поддержку», - сказал Р. Абдразаков.

По слова советника президента Международной федерации Qazaq Kuresi Улана Рыскула, на сегодняшний день федерация действует в 29 странах мира. Чтобы данный вид спорта был зачислен в число олимпийских видов, необходимо, чтобы федерация охватила 60 стран. В настоящее время принимаются все меры для включения қазақ куресі в школьную программу, в список Олимпийских видов спорта и Азиатских игр.

Как известно, вчера казахстанская сборная пополнила копилку тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами: помимо Руслана Абдразакова, «золото» взяли казахстанцы Даулет Ниетбай (до 55 кг) и Нурым Салимгереев (до 100 кг). «Бронза» досталась Ерлану Еренкаипову (до 60 кг) и Адильжану Ыстыбаеву (до 90 кг).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Спорт,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив