Мы должны приложить все усилия, чтобы поднять статус қазақ куресі - чемпион мира

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе пресс-конференции в «Жекпе жек сарайы» были подведены итоги первого дня чемпионата мира по Qazaq Kuresi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-конференции участвовали советник президента Международной федерации Qazaq Kuresi Улан Рыскул, победитель чемпионата мира в весовой категории 100+ Руслан Абдразаков, а также генеральный секретарь ЮНЕСКО Ким Си Хен.

Казахстанский борец Руслан Абдразаков, ставший вчера чемпионом мира по қазақ куресі в категории свыше 100 килограммов, отметил, что соревнования проходят на высоком уровне.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы поднять значимость қазақ куресі на мировом уровне. Соревнования в Актобе проходят на высоком уровне, я благодарен болельщикам за поддержку», - сказал Р. Абдразаков.

По слова советника президента Международной федерации Qazaq Kuresi Улана Рыскула, на сегодняшний день федерация действует в 29 странах мира. Чтобы данный вид спорта был зачислен в число олимпийских видов, необходимо, чтобы федерация охватила 60 стран. В настоящее время принимаются все меры для включения қазақ куресі в школьную программу, в список Олимпийских видов спорта и Азиатских игр.

Как известно, вчера казахстанская сборная пополнила копилку тремя золотыми и двумя бронзовыми наградами: помимо Руслана Абдразакова, «золото» взяли казахстанцы Даулет Ниетбай (до 55 кг) и Нурым Салимгереев (до 100 кг). «Бронза» досталась Ерлану Еренкаипову (до 60 кг) и Адильжану Ыстыбаеву (до 90 кг).