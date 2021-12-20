Мы должны прилагать больше усилий для создания платформы, объединяющей динамичные бизнесы России и Казахстана - Сергей Афронцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На чем базируется экономическое сотрудничество Казахстана и России? Об этом в ходе видеомоста рассказал член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ИМЭМО РАН Сергей Афонцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году, несмотря на все кризисные перипетии и критическое состояние нашей торговли со многими странами, товарооборот между Россией и Казахстаном сократился меньше чем на 5%. В этом году вы видите, что к 10 месяцам аналогичного периода вырос на треть. Сейчас уже по 10 месяцам этот показатель превзошел уровень 2019 года. Такая динамика не может не радовать и не наводить на мысль, что не все возможности развития наших хозяйственных связей исчерпаны даже по традиционным направлениям сотрудничества, по традиционным товарным группам, где у нас многие годы налажены прочные хозяйственные связи», - прокомментировал член-корреспондент РАН.

По словам спикера, есть куда стремиться, к чему расти.

«Это дополнительный повод для размышлений, потому что все-таки мы пока не вышли за пределы традиционного контура торговых взаимодействий, который сложился к моменту начала интеграционных процессов в рамках Таможенного союза. По-прежнему экспорт Казахстана – в основном руды, металлы, химия. По-прежнему главные акценты в экспорте России – по углеводородному сырью и по машиностроительной продукции. С одной стороны, это говорит о том, что у нас прочные основания, конкретные преимущества во взаимной торговле. Но с другой стороны, это говорит о том, что пора бы поискать и другие конкурентные преимущества, учитывая, что общий контекст развития мировой экономики способствует этому. Последние два года мы видели колоссальный импульс, который получили удаленный формат хозяйственного взаимодействия, безперсональный трек осуществления внешнеторговых операций, крайне динамизировалась среда в сферах молодых бизнесов, в том числе высокотехнологичных. Здесь мы должны подумать о том, как использовать соответствующий потенциал», - считает эксперт.

Как отметил Сергей Афронцев, в хозяйственной сфере происходит смена поколений.

«То поколение, которое хорошо знало друг друга, - из российских и казахстанских бизнесменов - их доля в общем числе российско-казахстанского бизнеса сокращается, приходят новые молодые активные, цифровизированные люди. Люди, которые, несмотря на все наши усилия в интеграционной сфере, смотрят все-таки часто за пределы круга стран. Эти круги бизнесменов встречаются не в критериях установившихся связей, а по критерию выбора друг друга из возможного числа контрагентов, которые размещены по всему миру. Здесь мы должны прилагать больше усилий для создания платформы, объединяющие наши динамичные бизнесы», - добавил он.



