Мы должны полностью менять формат работы школьных библиотек - Асхат Аймагамбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости модернизации школьных библиотек рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы говорим о читающей нации. Чтобы дети были функционально грамотными, очень важно, чтобы они читали художественную литературу. При этом на протяжении определенного времени по нашим школьным библиотекам закупа художественной литературы в нужном количестве не было. Мы должны полностью менять формат работы школьных библиотек. Туда должны приходить дети. Должно быть удобно, созданы условия. Надо, чтобы школьные библиотеки имели в должном количестве нужную мировую литературу», - сказал министр образования и науки во время онлайн-совещания в ведомстве.
Асхат Аймагамбетов напомнил, что в этом году было дано поручение управлениям образования и выделены деньги с целью обеспечить школьные библиотеки художественной литературой.
«Сделали закуп художественной литературы и дальше будем эту работу проводить, в том числе модернизацию работы школьных библиотек», - добавил глава ведомства.
- Единый базовый учебник по истории планируют издать в Казахстане
- Вопрос формата школьных учебников поднял Асхат Аймагамбетов
- Асхат Аймагамбетов об учебниках: Говорить, что виновато издательство - неправильно
- Мерам защиты от коронавируса с помощью игр обучают столичных школьников
- Новый учебный год: отраслевой профсоюз образования поддержал педагогов
- Кто попал в список 1000 победителей первой национальной олимпиады «Мың бала»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана