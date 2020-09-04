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Мы должны полностью менять формат работы школьных библиотек -  Асхат Аймагамбетов

4 Сентября 2020 16:40
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Мы должны полностью менять формат работы школьных библиотек -  Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О необходимости модернизации школьных библиотек рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы говорим о читающей нации. Чтобы дети были функционально грамотными, очень важно, чтобы они читали художественную литературу. При этом на протяжении определенного времени по нашим школьным библиотекам закупа художественной литературы в нужном количестве не было. Мы должны полностью менять формат работы школьных библиотек. Туда должны приходить дети. Должно быть удобно, созданы условия. Надо, чтобы школьные библиотеки имели в должном количестве нужную мировую литературу», - сказал министр образования и науки во время онлайн-совещания в ведомстве.


Асхат Аймагамбетов напомнил, что в этом году было дано поручение управлениям образования и выделены деньги с целью обеспечить школьные библиотеки художественной литературой.


«Сделали закуп художественной литературы и дальше будем эту работу проводить, в том числе модернизацию работы школьных библиотек», - добавил глава ведомства.


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#Образование  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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