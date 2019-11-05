Мы должны поэтапно внедрять продажу полиэтиленовых пакетов - Ассоциация экоорганизаций РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будет регулироваться поэтапное сокращение использования полиэтиленовых пакетов в Казахстане, рассказали в Ассоциации экологических организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, согласно новому Экологическому кодексу с 1 января 2019 года на казахстанских полигонах запрещено захоронение пластмассы. В то же время 20 сентября текущего года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Ассоциация экологических предприятий подписали Меморандум о поэтапном сокращении использования полиэтиленовых пакетов.

«Согласно меморандуму до 2025 года поэтапно запрещается использование полиэтиленовых пакетов. Кроме того, внедряется принцип того, чтобы полиэтиленовые пакеты не раздавались бесплатно. Насколько продажа полиэтиленовых пакетов будет решать проблему? Конечно, сейчас внедряются альтернативные пакеты. В стране начинается реализация биопакетов, бумажных пакетов, экосумок. К примеру, в случае, если цена полиэтиленовых и биопакетов будет одинаковой, то экологически ответственные люди будут использовать биопакеты. Сейчас полиэтиленовые пакеты раздаются бесплатно. Что касается биопакетов, то если будет поддержка со стороны государства, думаем, что и экологические пакеты должны также раздаваться бесплатно», - сказал заместитель председателя правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Елдос Абаканов в рамках круглого стола

Он отметил, что в Казахстане ежедневно используется 15 млн полиэтиленовых пакетов, а биопакетов, соответственно, приобретается мало.

«Буквально вчера я разговаривал с одним предприятием, которое выпускает бумажные пакеты. Компания договорилась с торговым центром о выпуске 1 млн биопакетов, что будет осуществляться в качестве пилотного проекта. Торговые центры покупают биопакеты. Это не раздается бесплатно. Невозможно сразу запретить использование полиэтиленовых пакетов. Потому что мы должны поэтапно внедрять продажу полиэтиленовых пакетов. А полиэтиленовые пакеты в стране пользуются большим спросом», - считает зампредседателя ассоциации.

Напомним, в Казахстане в рамках Экологического кодекса РК рассматривается вопрос поэтапного запрета реализации полиэтиленовых пакетов малой емкости в розничной торговле на территории Казахстана.